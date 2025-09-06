강호동, 연예계 소문 어떻길래..김호영 "무서웠는데, 배려심에 감동"(아…

스포츠조선

강호동, 연예계 소문 어떻길래..김호영 "무서웠는데, 배려심에 감동"(아는형님)

기사입력 2025-09-06 11:18


[스포츠조선 김소희 기자] 뮤지컬 배우 김호영이 강호동의 미담을 공개했다.

6일 JTBC '아는 형님' 측은 "＂왜 결혼식에 안 불렀어?＂ 석훈x경훈 결혼식 논란의 진실"라는 제목의 선공개 영상을 게재했다. 이날은 '절친 특집'으로 이석훈, 김호영, 허영지, 이미주가 게스트로 출연했다.

강호동은 김호영을 보며 "석훈, 영지, 미주는 전학 왔었는데, 호영이는 왜 한 번도 안 왔었냐. 나랑 프로그램도 많이 했잖아"라며 서운함을 표현했고, 김호영은 "처음이다. 너무 떨린다"며 강호동을 꽉 끌어안아 현장을 웃음바다로 만들었다.

김영철이 "호동이랑 친하냐"고 묻자, 김호영은 "친하다. 호동이 형이 나를 예뻐한다"며 강호동과의 인연을 소개했다.

이어 "같이 고기를 먹으러 다니는 프로그램도 했고, 토크쇼도 했고, 최근엔 아이들과 함께하는 프로그램도 했다"며 오랜 우정을 자랑했다.

서장훈은 "오프닝부터 호동이 번아웃 왔다"고 말하며 김호영의 넘치는 텐션을 언급했고, 김호영은 즉석에서 자신의 유행어인 "호동이 텐션 끌어올려!"를 외쳐 또 한 번 웃음을 안겼다.


이어 김호영은 강호동에 대한 첫인상에 대해 솔직한 고백도 더했다. 그는 "사실 같이 방송하기 전에는 무서웠다. 소문도 있고 체격도 있어서 그랬다"고 털어놨다.

이에 이수근은 "대체 무슨 소문이냐"라고 궁금해 했고, 서장훈은 "(호동이가) 이수근을 폴더처럼 접는다는 소문이냐"라고 너스레를 떨었다.


김호영은 "어쨌든 그래서 처음엔 어려웠는데, 알고보니 호동이가 배려심도 있더라. 우리가 프로그램 진행하다보면 서로의 멘트를 대신하는 경우가 있다. 나는 호동이가 내 멘트를 해도 괜찮은데 (호동이가) 녹화 끝나면 '너무 미안했다'고 하더라. 그게 너무 의외였다"고 회상했다.

이를 들은 김영철은 "나한테는 사과 한 번 안 하더니…"라며 장난스럽게 서운함을 드러냈고, 서장훈은 "사과하고 다니는 이유가 있다. 나중에 전학생으로 나왔을 때 미담용"이라고 덧붙여 출연진 모두를 폭소케 했다.

