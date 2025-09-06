김연아, 유재석 만나 망언 터졌다 "난 한물 간 사람"(핑계고)

|
[스포츠조선 김소희 기자] 전 피겨스케이팅 선수 김연아가 유튜브 예능 '핑계고'에 출연한다.
6일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 "[힌트캠] 87번째 계모임 참석자"라는 제목의 쇼츠 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 김연아가 '핑계고' 멤버 유재석, 지석진, 조세호와 나누는 유쾌한 대화가 담겼다.
김연아는 "본업이 이제 현역이 아니니까"라고 변명 아닌 변명을 했고, 조세호는 "국가의 상징이 되신 거다"라며 김연아를 치켜세웠다. 유재석은 "내가 청소년기부터 김연아를 봐왔다. 20대부터 결혼까지 다 지켜봤다"고 덧붙이며 오랜 팬심을 드러냈다.
이어 "물론 제가 결혼식에 초대 받은 건 아니지만.."이라고 내심 서운함을 내비쳤고, "초대했으면 갔다. 내가 갔어야 했다"라면서 연신 아쉬워 했다. 조세호는 김연아에게 "다 초대였지 않냐"라고 물은 뒤 "(유재석은) 입장 안 된다"고 농담했다. 김연아도 "맞다. 입장 안 되시긴 한다"라고 장단을 맞췄다.
또한 김연아는 선수 시절의 후유증도 언급했다. "가만히 있을 땐 괜찮은데, 가끔 입질이 올 때가 있다"고 털어놨고, 유재석은 "얼음 위에서 그런 동작들 하는 게 얼마나 힘들겠냐"며 공감했다. 이에 지석진은 "우리는 말을 평생해도 입이 안 아프다. 참 다행"이라며 분위기를 유쾌하게 이끌었다.
영상 말미에서 유재석은 "자주는 아니지만 늘 봐오던 사이였는데, 오늘 처음으로 많이 친해진 느낌"이라며 김연아와의 만남에 만족감을 드러냈다.
한편, 김연아가 출연하는 유튜브 '뜬뜬' 핑계고는 오는 13일 오전 9시 공개된다.
