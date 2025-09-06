스포츠조선

김연아, 유재석 만나 망언 터졌다 "난 한물 간 사람"(핑계고)

기사입력 2025-09-06 14:54


김연아, 유재석 만나 망언 터졌다 "난 한물 간 사람"(핑계고)

[스포츠조선 김소희 기자] 전 피겨스케이팅 선수 김연아가 유튜브 예능 '핑계고'에 출연한다.

6일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 "[힌트캠] 87번째 계모임 참석자"라는 제목의 쇼츠 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 김연아가 '핑계고' 멤버 유재석, 지석진, 조세호와 나누는 유쾌한 대화가 담겼다.


영상 속 김연아는 얼굴을 드러내지 않은 채 목소리만으로 등장했다. 김연아는 "저도 이제 한물 간 사람으로서.."겸손한 인사를 건넸고, 유재석은 "누가 한 물이 갔냐. 그런 이야기 함부로 하지 마라. 무슨 소리 하는 거냐"라며 황당해 했다. 지석진 또한 "그럼 난 거의 죽어야 한다"고 너스레를 떨어 폭소를 자아냈다.

김연아는 "본업이 이제 현역이 아니니까"라고 변명 아닌 변명을 했고, 조세호는 "국가의 상징이 되신 거다"라며 김연아를 치켜세웠다. 유재석은 "내가 청소년기부터 김연아를 봐왔다. 20대부터 결혼까지 다 지켜봤다"고 덧붙이며 오랜 팬심을 드러냈다.

이어 "물론 제가 결혼식에 초대 받은 건 아니지만.."이라고 내심 서운함을 내비쳤고, "초대했으면 갔다. 내가 갔어야 했다"라면서 연신 아쉬워 했다. 조세호는 김연아에게 "다 초대였지 않냐"라고 물은 뒤 "(유재석은) 입장 안 된다"고 농담했다. 김연아도 "맞다. 입장 안 되시긴 한다"라고 장단을 맞췄다.

또한 김연아는 선수 시절의 후유증도 언급했다. "가만히 있을 땐 괜찮은데, 가끔 입질이 올 때가 있다"고 털어놨고, 유재석은 "얼음 위에서 그런 동작들 하는 게 얼마나 힘들겠냐"며 공감했다. 이에 지석진은 "우리는 말을 평생해도 입이 안 아프다. 참 다행"이라며 분위기를 유쾌하게 이끌었다.

영상 말미에서 유재석은 "자주는 아니지만 늘 봐오던 사이였는데, 오늘 처음으로 많이 친해진 느낌"이라며 김연아와의 만남에 만족감을 드러냈다.

한편, 김연아가 출연하는 유튜브 '뜬뜬' 핑계고는 오는 13일 오전 9시 공개된다.
