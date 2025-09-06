스포츠조선

'1600대1 뚫고 JYP 합격' 2PM 준케이 "입사 21년차, 박진영 형이 고맙다고"(컬투쇼)

기사입력 2025-09-06 16:29


'1600대1 뚫고 JYP 합격' 2PM 준케이 "입사 21년차, 박진영…

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 2PM 준케이가 JYP 입사 비하인드를 공개했다.

6일(토) 방송된 SBS 파워FM(107.7MHz) '두시탈출 컬투쇼'(이하 '컬투쇼')에 새 앨범 'Dear my muse'와 타이틀곡 'R&B ME'로 돌아온 2PM 준케이가 출연했다. 준케이는 '사랑의 컬센타' 코너에 크리에이터 랄랄, 가수 김태현과 함께했다

준케이는 신곡 'R&B ME'에 대해 "Ride with me, Be with me"의 의미를 담은 러브송이라며, "신스팝 장르로, 이지리스닝이 가능한 편안한 곡"이라고 설명했다. 뮤직비디오에서 상의 탈의를 한 배경에 대해서는 "2PM으로 태어나서 힘든 게 계속 몸이 좋다는 오해를 받는다. 데뷔 17년차지만, 2PM으로서의 모습을 살짝은 보여드려야겠다고 생각했다"고 밝혔다.

준케이는 '1600대 1'의 경쟁률을 뚫고 1등으로 JYP에 입사했다고 전해 눈길을 끌었다. 심지어 YG와 JYP에 동시에 합격했다는 준케이는 "저는 원래 작곡가가 되고 싶었다"고 언급했다. 이어 "노래 좀 한다는 말을 들어서 불러봤는데 진영이 형이 뽑아 주셨다"면서 "처음엔 춤에 관심이 전혀 없었는데, 입사 후에 갑자기 춤을 추게 됐다"고 밝혔다.


'1600대1 뚫고 JYP 합격' 2PM 준케이 "입사 21년차, 박진영…
준케이는 2PM의 '우리집'을 히트시키며 작곡가로서도 이름을 알린 바 있다. JYP의 수많은 아티스트들이 곡 작업을 해왔지만, 아티스트가 쓴 곡이 타이틀곡으로 채택된 건 준케이의 '미친 거 아니야'가 처음이었다고 전해 이목을 집중시켰다. 준케이는 "'미친 거 아니야'가 나왔을 때, 어머니와 전화통화를 하면서 눈물이 났다"며 "집에서 반대가 심했는데 어머니가 응원해주셨다"고 당시를 회상했다.

한편, JYP 입사 21년차라는 준케이는 "너무 오래 있어서 나가야하나 싶어 진영이형을 찾아갔는데, '있어줘서 고맙고 계속 있으면 좋겠다'고 말씀해주셔서 감동했다"고 밝혔다.

'두시탈출 컬투쇼'는 매일 오후 2시부터 4시까지 SBS 파워FM 107.7MHz에서 청취할 수 있으며, 공식 유튜브 채널 '에라오'를 통해 보는 라디오로도 즐길 수 있다.(끝)
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유튜버 대도서관, 자택서 숨진 채 발견..향년 46세

2.

[속보] 유튜버 대도서관, 자택서 숨진 채 발견..충격

3.

윰댕, 대도서관 사망 후 악플 피해.."너 때문이다" 공격까지

4.

김연아, 유재석 만나 망언 터졌다 "난 한물 간 사람"(핑계고)

5.

김동성♥인민정, 양육비 논란에 건설현장 해고..겹악재에 "하늘이 시험하는 걸까"

연예 많이본뉴스
1.

유튜버 대도서관, 자택서 숨진 채 발견..향년 46세

2.

[속보] 유튜버 대도서관, 자택서 숨진 채 발견..충격

3.

윰댕, 대도서관 사망 후 악플 피해.."너 때문이다" 공격까지

4.

김연아, 유재석 만나 망언 터졌다 "난 한물 간 사람"(핑계고)

5.

김동성♥인민정, 양육비 논란에 건설현장 해고..겹악재에 "하늘이 시험하는 걸까"

스포츠 많이본뉴스
1.

오늘 LG-두산전은 5회 타임어택? → 잠실 19시 '물폭탄 예고' 최대 변수

2.

"초대박!" 레알 마드리드 충격 계획, '괴물 공격수' 영입→에이스 매각 고려…'라이벌' FC바르셀로나도 영입 전쟁 참전

3.

몸을 못 가눌 비바람의 습격...'아비규환' 인천, SSG-롯데전 우천 취소 [인천 현장]

4.

'김도영 최종 시즌 아웃' 재검진 결과 기적 없었다…"이렇게 그냥 끝나면 내년도 분명 문제 있어"[창원 현장]

5.

"김지찬 다운 야구였다" 괴력의 구자욱, 신경쓸 겨를이 없다... "삼성은 홈런의 팀이지만…"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.