'1600대1 뚫고 JYP 합격' 2PM 준케이 "입사 21년차, 박진영…

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 2PM 준케이가 JYP 입사 비하인드를 공개했다.
6일(토) 방송된 SBS 파워FM(107.7MHz) '두시탈출 컬투쇼'(이하 '컬투쇼')에 새 앨범 'Dear my muse'와 타이틀곡 'R&B ME'로 돌아온 2PM 준케이가 출연했다. 준케이는 '사랑의 컬센타' 코너에 크리에이터 랄랄, 가수 김태현과 함께했다
준케이는 '1600대 1'의 경쟁률을 뚫고 1등으로 JYP에 입사했다고 전해 눈길을 끌었다. 심지어 YG와 JYP에 동시에 합격했다는 준케이는 "저는 원래 작곡가가 되고 싶었다"고 언급했다. 이어 "노래 좀 한다는 말을 들어서 불러봤는데 진영이 형이 뽑아 주셨다"면서 "처음엔 춤에 관심이 전혀 없었는데, 입사 후에 갑자기 춤을 추게 됐다"고 밝혔다.
한편, JYP 입사 21년차라는 준케이는 "너무 오래 있어서 나가야하나 싶어 진영이형을 찾아갔는데, '있어줘서 고맙고 계속 있으면 좋겠다'고 말씀해주셔서 감동했다"고 밝혔다.
'두시탈출 컬투쇼'는 매일 오후 2시부터 4시까지 SBS 파워FM 107.7MHz에서 청취할 수 있으며, 공식 유튜브 채널 '에라오'를 통해 보는 라디오로도 즐길 수 있다.(끝)
