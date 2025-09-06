스포츠조선

'삼달리' 한은성, 깜짝 결혼 발표 "오랜 연애 끝에 소중한 사람과 결혼" [전문]

기사입력 2025-09-06 18:40


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배우 한은성이 결혼을 발표했다.

6일 한은성은 자신의 SNS에 "배우 한은성입니다.

제가 오랜 연애끝에 소중한 사람과 결혼을 하게되었습니다"라며 팬들에게 결혼 소식을 전했다.

이어 "
결혼을 준비하며 더 마음이 풍요로워지고 단단해지는 경험을 하고 있습니다"라며 "사랑하는 사람과 인생을 함께하기로 약속하는 자리에 와주셔서 축하해 주시면 감사하겠습니다. 제가 정신이 없어 연락 못드린 분들이 있다면 양해 부탁 드리겠습니다. 감사합니다"라고 전했다.

2014년 2014 'SNL 코리아 시즌5'로 데뷔한 한은성은 드라마 '신성한, 이혼' '꽃선비 열애서' 등에 이어 영화 '굿바이 싱글'에 출연했다.

특히 TBC 드라마 '웰컴 투 삼달리'에서 바람피운 신혜선 전 남자친구 천충기 역을 맡았던 한은성은 연기력을 인정받으며 사랑 받았다.

이하 한은성 SNS 전문

안녕하세요 배우 한은성입니다.


제가 오랜 연애끝에 소중한 사람과 결혼을 하게되었습니다.

결혼을 준비하며 더 마음이 풍요로워지고 단단해지는

경험을 하고 있습니다.

사랑하는 사람과 인생을 함께하기로 약속하는 자리에 와주셔서

축하해 주시면 감사하겠습니다.

제가 정신이 없어 연락 못드린 분들이 있다면

양해부탁 드리겠습니다.

감사합니다
