박진주·이미주NO..'놀면 뭐하니?' 유재석, 女듀오 송은이·김숙과 새출…

[스포츠조선 문지연 기자] 유재석이 '80s 서울가요제'를 위한 멤버를 꾸리는 중이다.
먼저 유재석 PD와 주우재 작가는 이적, 하동균, 정성화, 이용진과 만남을 가졌다. 지난 총회에서 박명수 옆자리에 앉았던 하동균은 그에게서 해방되자 말문이 트인 듯 생기 가득한 모습을 보였다. 이적은 평론가 임진모에 빙의한 음악 토크 침투력을 자랑했고, 이용진은 스스로를 '고음 보컬'이라 칭하는 추구미로 현장을 들썩이게 했다. 가요제를 향한 야망을 드러냈던 정성화는 이용진에게 듀엣을 하자고 연락했던 '물밑 작업'이 들통났고, 유재석이 단속에 들어가 웃음을 자아냈다.
열띤 선곡 회의도 펼쳐졌다. 그 가운데 유재석은 '이제는(서울훼미리)', '통화중(소방차)' 등 댄스곡에 몸이 반응하는 '댄스 DNA'로 모두를 폭소케 했다. 이용진은 댄스곡을 안 할 것 같은 '의외의 조합' 하동균, 최정훈(잔나비)과 소방차를 하고 싶다는 아이디어를 냈다. 여기에 이준영까지 거론되며 기대감이 상승했다. 주우재는 하동균에게 "(모두가 원하니) 형님은 춤을 추셔야 할 것 같다"라며 권유했고, 이용진은 "소방차로 다시 태어나셨으면 좋겠다"라고 거들었다. 댄스와 전혀 연이 없는 보컬리스트 하동균은 고민에 빠졌고, 유재석은 가요제 아니면 볼 수 없는 무대에 "PD로서 탐난다"라고 욕심 냈다.
그러나 노래를 도와주려던 랄랄이 더 찰떡처럼 소화하는 바람에 딘딘은 곡을 빼앗겼고, 솔라는 희망곡으로 '아름다운 강산(이선희)' 솔로곡을 꼽아 듀엣을 거부하는(?) 본심을 내비쳤다. 러브콜이 수신거부 된 딘딘은 "둘이 나를 원천 차단하는 걸 보고 승부욕이 올라왔다"라고 결의를 다져, 가요제에서 어떤 인생 무대를 보여줄지 기대를 높였다.
마지막으로 유재석 PD와 작가진은 부족한 여성 보컬을 더 다채롭게 만들 히든 여성 듀오를 섭외하기 위해 모였다. 기획 단계에서부터 유재석이 가요제에서 꼭 듣고 싶다고 말해왔던 80년대 숨은 명곡 '그대와의 노래(뚜라미)' 주인을 찾아 나선 것. 그 여성 듀오는 바로 '더블V' 송은이와 김숙이었다. 유재석은 이 곡을 부를 여성 듀오로 다비치와 더블V를 머릿속에 떠올렸고, "다비치에게 먼저 컨택을 했지만 스케줄이 안 됐다"라고 솔직하게(?) 말했다. 유재석이 말을 다 마치기도 전에 송은이와 김숙은 "우린 돼!"라고 1초 만에 수락해 웃음을 자아냈다.
송은이와 김숙은 80년대 여성 듀오 뚜라미의 모습을 보고는 "우리 느낌이 있다"라며 신기해했고, 화음을 발사하며 노래와의 싱크로율을 뽐냈다. 김숙은 "우리는 (뚜라미 대신) 구라미로 하자"라며 즉석에서 팀명을 작명했다. 유재석은 "이 노래가 두 분에게 딱이다"라며 제안했고, 하하는 관객들도 80년대 드레스코드를 한 채 올 것이라며 80년대 패션 스타일로 무대를 준비해달라고 요청했다. 김숙은 "옷도 금방 다 돼"라며 준비된 가요제 참가자의 모습을 보여, 어떤 찰떡 무대를 보여줄지 관심을 집중시켰다.
다음 방송 예고편에는 최유리, 우즈, 이준영, 최정훈과의 선곡 회의와 '80s 서울가요제' D-7 전야제가 담겨 기대감을 끌어올렸다. MBC '놀면 뭐하니?'는 매주 토요일 오후 6시 30분 방송된다.
