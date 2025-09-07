스포츠조선

[SCin스타] ♥최정훈 아니었다..한지민, 주말 낮 민낯 데이트

기사입력 2025-09-07 14:42


[스포츠조선 문지연 기자] 배우 한지민이 민낯 데이트를 즐겼다.

한지민은 7일 자신의 개인 계정에 여러 장의 사진과 함께 영상을 게재했다. 공개된 사진에는 한지민이 카메라를 바라보는 모습이 담겨 있다. 또 동영상에서는 앞에 앉은 상대를 향해 "사랑해"를 말하며 손으로 하트를 그리는 한지민의 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다.

이는 전부 한지민의 어머니가 찍어준 것으로, 한지민은 주말을 맞아 어머니와 함께 데이트를 즐긴 것으로 보인다.

한편 한지민은 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'을 앞두고 있으며 잔나비 멤버 최정훈과 공개 열애 중이다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com



