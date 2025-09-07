[종합]"충격적이고 허탈"…하리수→안영미, 故 대도서관 추모 물결

|
[스포츠조선 정빛 기자] '1세대 유튜버' 故 대도서관(나동현, 46)의 갑작스러운 비보에 동료 크리에이터와 연예계 인사들의 추모가 이어지고 있다.
|
디자이너 이상봉의 아들인 이청청은 6일 자신의 계정에 "사랑하는 동현, 친구야. 네 밝은 모습과 에너지는 우리에게 정말 큰 축복이었어. 이 사진이 우리 마지막일 줄은 몰랐어. 너무 슬프다. 행복한 시간만 가득하길 바라. 아프지 말고. 왜 소중한건 자꾸 사라지지"라는 글로 비통한 심정을 드러냈다.
|
이어 "제가 쓰러졌단 이야기에 장문의 건강관리 조언도 해주시고 좋은 영화 나오면 시사회도 같이 데려가시던, 언제나 활력 넘치고 자신감 있던 유튜버들의 큰형이셨다"며 "그곳에선 평온해지시길"이라고 애도했다.
유튜브 시작 당시, 고인의 도움을 많이 받은 것으로 알려진 개그맨 김대범도 "너무 충격적이고 허탈하다"며 "대한민국 최고의 유튜버로서 매우 친절하고 예의 바른 사람이었다"고 고인을 회상했다. 이어 "건강하고 밝은 기운을 주던 대도서관님이 왜 벌써 하늘 나라로 가시는 거냐. 너무 빠르다"라며 안타까움을 드러냈다.
|
대도서관은 지난 6일 오전 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 현장에서 유서를 발견하지 못했고, 지병 가능성을 염두에 두고 정확한 사망 원인 규명을 위해 부검을 진행할 방침이다. 빈소는 건국대학교병원 장례식장 205호실에 마련됐으며, 발인은 9일 오전 8시에 엄수된다. 상주로는 전처 윰댕과 대도서관의 여동생이 이름을 올렸다.
