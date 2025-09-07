스포츠조선

'활동 중단' 지예은, '런닝맨' 태도 논란 언급에 멋쩍은 반응 "아 왜 그래"

기사입력 2025-09-07 17:56


'활동 중단' 지예은, '런닝맨' 태도 논란 언급에 멋쩍은 반응 "아 왜…

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 배우 지예은이 '런닝맨' 태도 논란이 언급되자 멋쩍은 미소를 지었다.

6일 공개된 쿠팡플레이 '직장인들'에는 영화 '살인자 리포트' 홍보 차 조여정, 정성일이 출연했다.

조여정과 정성일은 관객 수 300만 돌파 시 공약에 대해 이야기를 나눴다. 하지만 이렇다 할 공약이 떠오르지 않자, 김원훈이 이를 도왔다.

김원훈은 "300만이 넘으면 유튜브 '숏박스' 채널을 연결해 드리겠다"라며 자신이 고정 출연 중인 '숏박스'를 언급했다. 하지만 조여정과 정성일이 금시초문이라는 반응을 보이자, 카더가든은 "'런닝맨' 좋아하시나. 지예은 씨 집에서 촬영하는 거 어떤가. 최근 예은 씨의 집이 공개됐다"라고 물었다. 그러자 김원훈은 "거기서 촬영하고 싶지만 조명을 못 켠다"라고 말했고 당황한 지예은은 "아 왜 그래"라며 멋쩍은 듯 미소를 지었다.


'활동 중단' 지예은, '런닝맨' 태도 논란 언급에 멋쩍은 반응 "아 왜…
김원훈은 능청스레 "무슨 일 있으세요?"라고 물었고, 신동엽은 "계속 왜 모르는 얘기를 해서"라며 웃음을 참고 이야기 주제를 바꿨다.

한편 지예은은 지난달 태도 논란에 휩싸인 바 있다. SBS '런닝맨' 멤버들이 지예은의 새 집을 찾아갔을 때, 지예은은 어두우니 조명을 켜달라는 촬영 감독의 요청에 "죄송하다. 우리 집에 오셨으면 따라달라"라고 말하는가 하면 멤버들의 집들이 선물을 두고 "내 스타일이 아니다"라며 내키지 않아 했다. 또 멤버들은 일회용 수저를 쓰게 하고 자신은 일반 수저를 사용하는 등의 행동이 카메라에 담겨 잡음이 일었다. 이후 지예은은 건강상 이유로 활동을 잠시 중단했다.

joyjoy90@sportschosun.com'

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임영웅·린, 프러포즈 성공 “운명 같은 인연”

2.

[종합] '전처' 윰댕, 故대도서관 빈소 지킨다…"여동생과 상주로 이름 올려"

3.

이혜정, 외도 현장 덮쳐..“불륜녀 집서 ‘네 남편 언제 와?’”

4.

박봄, 활동 중단에도 돌발 근황…화장실 셀카 그 다음은?[SCin스타]

5.

[종합]"충격적이고 허탈"…하리수→안영미, 故 대도서관 추모 물결

연예 많이본뉴스
1.

임영웅·린, 프러포즈 성공 “운명 같은 인연”

2.

[종합] '전처' 윰댕, 故대도서관 빈소 지킨다…"여동생과 상주로 이름 올려"

3.

이혜정, 외도 현장 덮쳐..“불륜녀 집서 ‘네 남편 언제 와?’”

4.

박봄, 활동 중단에도 돌발 근황…화장실 셀카 그 다음은?[SCin스타]

5.

[종합]"충격적이고 허탈"…하리수→안영미, 故 대도서관 추모 물결

스포츠 많이본뉴스
1.

'폭우→비 그쳤다' 구창모 복귀전 40분 지연 개시…창원 그라운드 정비 시작[창원 현장]

2.

야구에 이런일이! 9회 2아웃, 다저스 대충격 '한만두'급 희귀한 패배 → 노히터 날려, 완봉 날려, 승 날려, 끝내기 맞고 패전

3.

155km, 무4사구, 그런데 5안타 조기 강판...박준현의 일본전 패전이 의미하는 것

4.

김현수 지명타자-최원영 선발출전. SSG 최종전에 '킬러'가 끝내나[잠실 현장]

5.

34살에 평생 해온 투구폼을 바꾼다고? → 144㎞ 쾅!…65억 잠수함의 파격 변신, 야구 인생 건 승부수 "마지막이라 생각" [SC피플]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.