'활동 중단' 지예은, '런닝맨' 태도 논란 언급에 멋쩍은 반응 "아 왜…

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 배우 지예은이 '런닝맨' 태도 논란이 언급되자 멋쩍은 미소를 지었다.
6일 공개된 쿠팡플레이 '직장인들'에는 영화 '살인자 리포트' 홍보 차 조여정, 정성일이 출연했다.
김원훈은 "300만이 넘으면 유튜브 '숏박스' 채널을 연결해 드리겠다"라며 자신이 고정 출연 중인 '숏박스'를 언급했다. 하지만 조여정과 정성일이 금시초문이라는 반응을 보이자, 카더가든은 "'런닝맨' 좋아하시나. 지예은 씨 집에서 촬영하는 거 어떤가. 최근 예은 씨의 집이 공개됐다"라고 물었다. 그러자 김원훈은 "거기서 촬영하고 싶지만 조명을 못 켠다"라고 말했고 당황한 지예은은 "아 왜 그래"라며 멋쩍은 듯 미소를 지었다.
한편 지예은은 지난달 태도 논란에 휩싸인 바 있다. SBS '런닝맨' 멤버들이 지예은의 새 집을 찾아갔을 때, 지예은은 어두우니 조명을 켜달라는 촬영 감독의 요청에 "죄송하다. 우리 집에 오셨으면 따라달라"라고 말하는가 하면 멤버들의 집들이 선물을 두고 "내 스타일이 아니다"라며 내키지 않아 했다. 또 멤버들은 일회용 수저를 쓰게 하고 자신은 일반 수저를 사용하는 등의 행동이 카메라에 담겨 잡음이 일었다. 이후 지예은은 건강상 이유로 활동을 잠시 중단했다.
joyjoy90@sportschosun.com'