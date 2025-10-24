안정환, 직속 후배에 '하극상' 당했다..."옛날 사람들은 잘 안 바뀌어…

|
[스포츠조선 김준석 기자] '뭉쳐야 찬다4' 안정환 때려잡는 신입 감독 구자철이 온다.
이날 분데스리가 레전드이자 대한민국 국가대표팀의 '영원한 캡틴' 구자철이 새로운 감독으로 등장한다.
|
구자철의 부임과 함께 'FC파파클로스'도 대변화를 겪는다. 팀명부터 유니폼까지 싹 다 바꾼다는 전언. 과연 구자철의 색깔이 반영된 새로운 팀명과 유니폼은 무엇일지, 또 이를 본 선수들은 어떤 반응을 보일지 궁금해진다.
이와 함께 구자철의 첫 훈련 현장도 공개된다. 이때 구자철은 "감독님이 아닌, 자철이 형이라고 불러라"며 수평적 리더십을 보여준다.
선수들과 함께 그라운드에서 공을 차며 소통하는 구자철 덕분에 선수들도 금세 새로운 감독님에게 적응한다. 이에 현장에서는 "자철아~"라고 부르는 선수들까지 있었다고 해 궁금증을 증폭시킨다.
한편, 기존 감독들과는 전혀 다른 구자철의 MZ 리더십을 확인할 수 있는 JTBC '뭉쳐야 찬다4'는 오는 26일 일요일 저녁 7시 10분 방송된다.
