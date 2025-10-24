[공식발표]'개막 7연패' 대구 한국가스공사, '새 外人' 닉 퍼킨스 합…

|
|
[스포츠조선 김가을 기자]대구 한국가스공사가 결단을 내렸다. 대체 외국인 선수로 닉 퍼킨스가 합류한다.
부진의 이유 중 하나는 '제1 외국인 선수' 망콕 마티앙의 몸 상태였다. 마티앙은 발목 부상 여파로 제 기량을 발휘하지 못하고 있다. 올 시즌 개막 7경기에서 평균 11분56초 동안 5.3득점-4.6리바운드를 기록했다. 20일 창원 LG전에서도 7분24초 동안 2득점-3리바운드에 머물렀다. 한국가스공사는 68대76으로 패하며 개막 7연패에 빠졌다.
한국가스공사는 외국인 선수 교체로 가닥을 잡았다. 앞서 "(교체 선수) 알아보고 있다. 마티앙이 (코트에) 있을 때 (플레이를) 어떻게 가야겠다 생각한 게 있는데 그게 잘 되지 않고 있다. 국내 선수도 많이 다운된 부분이 있다. 볼 핸들링도 해줄 수 있는 선수를 보고 있다. 빨리 분위기를 바꾸기 위해선 중요하지 않나 싶다"고 말했다.
한국가스공사는 25일 대구체육관에서 부산 KCC와 격돌한다. 퍼킨스는 구단 공식 채널을 통해 "모두가 다 따뜻하게 맞아줬다. 좋은 팀을 상대로 큰 경기가 있다. 팀과 함께 나가서 경기할 수 있어 설렌다. 나의 장점은 내외곽에서 다 득점할 수 있다는 것이다. 수비에서도 빅맨뿐만 아니라 가드 포지션도 막을 수 있다는 것이다. 나를 환영해줘서 감사하다. 남은 시즌 이기도록 최선을 다하겠다. 우리가 원한 시작은 아니지만 최선을 다해 실망시키지 않겠다"고 말했다.
