[공식발표]'개막 7연패' 대구 한국가스공사, '새 外人' 닉 퍼킨스 합…

[공식발표]'개막 7연패' 대구 한국가스공사, '새 外人' 닉 퍼킨스 합류 '25일 KCC전부터 출전 가능'

기사입력 2025-10-24 12:27


사진=대구 한국가스공사 구단 SNS

사진제공=KBL

[스포츠조선 김가을 기자]대구 한국가스공사가 결단을 내렸다. 대체 외국인 선수로 닉 퍼킨스가 합류한다.

한국프로농구연맹(KBL)은 24일 '대구 한국가스공사가 시즌 대체 선수로 닉 퍼킨스를 등록했다. 내일(25일) 경기부터 출전 가능하다'고 공시했다.

강혁 감독이 이끄는 한국가스공사는 깊은 수렁에 빠졌다. '2025~2026 LG전자 프로농구' 개막 7경기에서 단 한 번도 이기지 못했다. 이는 남자프로농구(KBL) 출범 이후 세 번째 불명예 기록이다. 앞서 대구 동양(2000~2001시즌·11연패), 서울 SK(2003~2004시즌·7연패)가 개막 7연패를 경험했다.

부진의 이유 중 하나는 '제1 외국인 선수' 망콕 마티앙의 몸 상태였다. 마티앙은 발목 부상 여파로 제 기량을 발휘하지 못하고 있다. 올 시즌 개막 7경기에서 평균 11분56초 동안 5.3득점-4.6리바운드를 기록했다. 20일 창원 LG전에서도 7분24초 동안 2득점-3리바운드에 머물렀다. 한국가스공사는 68대76으로 패하며 개막 7연패에 빠졌다.

한국가스공사는 외국인 선수 교체로 가닥을 잡았다. 앞서 "(교체 선수) 알아보고 있다. 마티앙이 (코트에) 있을 때 (플레이를) 어떻게 가야겠다 생각한 게 있는데 그게 잘 되지 않고 있다. 국내 선수도 많이 다운된 부분이 있다. 볼 핸들링도 해줄 수 있는 선수를 보고 있다. 빨리 분위기를 바꾸기 위해선 중요하지 않나 싶다"고 말했다.

마티앙을 보낸 한국가스공사는 퍼킨스를 품에 안았다. 퍼킨스는 큰 키(2m3)에 내외곽이 모두 가능하단 평가다.

한국가스공사는 25일 대구체육관에서 부산 KCC와 격돌한다. 퍼킨스는 구단 공식 채널을 통해 "모두가 다 따뜻하게 맞아줬다. 좋은 팀을 상대로 큰 경기가 있다. 팀과 함께 나가서 경기할 수 있어 설렌다. 나의 장점은 내외곽에서 다 득점할 수 있다는 것이다. 수비에서도 빅맨뿐만 아니라 가드 포지션도 막을 수 있다는 것이다. 나를 환영해줘서 감사하다. 남은 시즌 이기도록 최선을 다하겠다. 우리가 원한 시작은 아니지만 최선을 다해 실망시키지 않겠다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

