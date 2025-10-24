[공식] 나비, 결혼 6년만에 경사 터졌다.."뱃속에 둘째 임신" 깜짝 발표

기사입력 2025-10-24 15:21


[공식] 나비, 결혼 6년만에 경사 터졌다.."뱃속에 둘째 임신" 깜짝 …

[스포츠조선 이유나 기자]가수 나비가 결혼 6년만에 경사 소식을 알렸다.

24일 방송된 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다'에는 김인석과 나비가 게스트로 출연했다. 이날 DJ 안영미는 "가을이 되니 감정의 변화가 있느냐"고 묻자, 나비는 "가을이 되면 괜히 설레고 예민해진다. 호르몬의 변화 때문인 것 같다"고 답했다.

이에 안영미는 "사실 오늘 나비 씨가 중대한 발표를 준비했다. 아주 좋은 소식"이라며 기대를 높였고, 나비는 "청취자분들 덕분에 용기 내서 말씀드린다. 제 뱃속에 둘째 아이가 건강하게 자라고 있다"고 밝혀 모두의 축하를 받았다.

안영미는 "지난주부터 안정기에 접어들어 이제 발표할 수 있었는데, '두데'에서 공개해줘서 고맙다"고 전했다.

한편, 나비는 2019년 한 살 연상의 비연예인과 결혼해 2021년 첫 아들을 품에 안았다.

lyn@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

프랑스 명품 ‘지방시’ 가문 며느리 된 한국인..“사교계 최고 결혼식”

2.

'故신해철 위절제 수술' 의사, 다른 환자도 숨졌다…한달 간 6번 수술 비극(형수다2)

3.

故김수미 뜻 따라..서효림♥정명호, 에세이 인세 전액 기부 [공식]

4.

[인터뷰②] '퍼스트 라이드' 강하늘 "'얼굴 천재' 차은우, 피곤해하는 모습조차 재밌더라"

5.

안정환, 직속 후배에 '하극상' 당했다..."옛날 사람들은 잘 안 바뀌어"

연예 많이본뉴스
1.

프랑스 명품 ‘지방시’ 가문 며느리 된 한국인..“사교계 최고 결혼식”

2.

'故신해철 위절제 수술' 의사, 다른 환자도 숨졌다…한달 간 6번 수술 비극(형수다2)

3.

故김수미 뜻 따라..서효림♥정명호, 에세이 인세 전액 기부 [공식]

4.

[인터뷰②] '퍼스트 라이드' 강하늘 "'얼굴 천재' 차은우, 피곤해하는 모습조차 재밌더라"

5.

안정환, 직속 후배에 '하극상' 당했다..."옛날 사람들은 잘 안 바뀌어"

스포츠 많이본뉴스
1.

독일 최고 기자 독점 보도, 김민재 또 최악의 소식 "방출 가능성"→뮌헨, 英 국대 비밀 면담

2.

'도합 38년차' 틈에서 성장하는 안방의 미래…"배울 수 있는 기회, 좋은 경험하고 있습니다"

3.

[공식발표]'개막 7연패' 대구 한국가스공사, '새 外人' 닉 퍼킨스 합류 '25일 KCC전부터 출전 가능'

4.

2연속 2차 연장혈투+SGA 커리어 하이 55점 폭발. OKC, 인디애나 혈투 끝에 제압 2연승

5.

오타니도 있었는데? 'MVP 3회' 슈퍼스타의 충격 고백…에인절스 라커룸에서 이뤄진 '가혹 행위' 눈쌀 [SC이슈]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.