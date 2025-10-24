송지은, '하반신 마비' ♥박위가 운전하는 차 첫 탑승 "좋으면서도 떨려" ('위라클')

기사입력 2025-10-24 20:48


[스포츠조선 정안지 기자] 송지은이 박위가 운전하는 차에 탑승한 소감을 전했다.

24일 유튜브 채널 '위라클 WERACLE'에는 "5년 후엔 꼭 두발로 일어서서 여행하기로 약속했습니다"라면서 영상이 게재됐다.

영상 속에는 미국에 초청 받은 박위, 송지은 부부가 공식 일정 이후 휴가를 내어 LA를 여행하는 모습이 담겼다.

미국에 도착한 박위는 "다른 것보다 옆에 붙어서 갈 수 있어서 좋았다. 비록 당신은 나를 많이 쳐다보지 않았지만"이라며 송지은을 향한 애정을 드러냈다.

잠시 후 입국 심사 후 밖으로 나온 부부는 렌터카를 찾기 위해 이동했다. 손으로 운전하는 핸드 컨트롤러가 있는 렌트카라고. 송지은은 "여기는 되게 쉽게 구할 수 있더라"고 했고, 박위는 "한국에서도 핸드 컨트롤러 있는 렌트카 생겼으면 좋겠다"고 했다.


박위는 "미국에서 운전하는 건 처음이다. 괌에서 해봤다"고 했고, 송지은은 "안 떨리냐. 난 진짜 해외에서 운전하려면 떨릴 것 같다"며 긴장했다.

잠시 후 일정 내내 함께 할 렌터카가 도착, 이 과정에서 시민들이 박위에게 먼저 하라고 배려해줬다. 이후 박위는 "밀면 브레이크고 땡기면 엑셀이다"면서 자동차 작동법을 확인한 뒤, 환호와 함께 드디어 출발했다.

박위는 "남편이 운전하는 거 어떠냐"고 물었고, 송지은은 "좋다"면서도 긴장했다. 이어 송지은은 "여기 와서 딱 들어갔을 때 약자에 대한 배려가 몸에 베어있는 사람들이 많은 것 같다"면서 미국 사람들을 만난 소감을 전했다.

anjee85@sportschosun.com

