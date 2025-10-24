이수근, ♥아내 신장 재이식 후 근황 공개..."꽃을 든 수그니"의 사랑법

기사입력 2025-10-24 20:09


이수근, ♥아내 신장 재이식 후 근황 공개..."꽃을 든 수그니"의 사랑…

[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 이수근의 아내 박지연이 큰 수술 이후 회복하는 근황을 전했다.

24일 박지연은 "가을가을한 색감 너무 예쁨. 진짜 언니 꽃은 고급지다 그 자체. 선물하기에 딱임"이라며 예쁜 꽃다발을 보고 흐뭇해 했다.

이어 박지연은 "꽃을 든 수그니"라며 꽃다발을 품에 안은 남편과 행복한 시간을 가졌다.

한편, 박지연은 개그맨 이수근과 2008년 결혼, 슬하 두 아들을 두고 있다.

박지연은 지난 2011년 둘째 아들 임신 당시 임신중독증으로 신장 기능에 이상이 생겨 친정 아버지로부터 신장을 이식 받았으나 신장이 제대로 자리 잡지 못했다.

이에 박지연은 지난 8월 친오빠가 신장 기증자로 나서며 재이식 수술을 받았다.

