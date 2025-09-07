김현숙, 부부예능 출연 후 이혼..눈물 해명 "子 먹여 살리려"

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김현숙이 이혼 전 부부 예능에 출연했던 속사정을 털어놨다.
그러면서 "같이 살고 있을 때 전남편의 지인에게 크게 사기를 당하고 나서 엄청나게 큰돈을 잃게 됐다. 근데 결국 내가 가장이다 보니까 돈은 거의 내가 혼자 벌게 됐고 쉴 수가 없었다"며 "안 좋은 일은 계속 겹친다고 출산 후에도 2개월 만에 일할 정도로 한참 일이 많았는데 그때는 이상하게도 일이 많이 안 들어왔다. 그 와중에 그 프로그램(아내의 맛) 섭외가 들어왔다"고 당시를 떠올렸다.
그는 "방송 나간 후 일련의 일들이 있었다. 부부 사이는 우리끼리만 아는 거니까 그리고 나서 이혼하게 됐고, 난 정직하게 이혼 기사 나가고 떳떳하고 싶어서 발표했는데 내가 출연한 유튜브나 프로그램 기사 댓글이 달린다. 나도 안 좋은 건 고치고 싶은 마음가짐도 있고 관심이 있어서 댓글 보다 보면 '김현숙 아내의 맛 나와서 희희낙락 남편이랑 좋은 척하더니 역시 연예인들은 다 연기', '작가들이 대본 짜주냐' 이런 댓글들이 달렸다. 만약 그때 다른 일들이 많았다면 프로그램 출연은 지양했을 수도 있다"고 말했다.
이어 "나도 사람이니까 (출연은) 어쩔 수 없이 하긴 했지만 (댓글 보면) 일일이 설명할 수 없고, 그때 기억이 떠오르면서 가슴 한구석이 저릿저릿할 때가 있다"며 "시청자들이 잘못된 건 아니다. 근데 그런 속사정이 있으니까 조금만 예쁘게 봐주시면 감사할 것 같다"며 눈물을 흘렸다.