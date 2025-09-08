스포츠조선

[SC인터뷰] "공명 오빠한테 푹 빠질걸요?"…신은수 표 첫♥ 로맨스 '고백의 역사' (종합)

기사입력 2025-09-09 04:30


사진 제공=넷플릭스

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신은수(22)가 영화 '고백의 역사'에서 사랑스러운 10대 소녀의 감성을 그려낸다.

지난달 29일 공개된 넷플릭스 영화 '고백의 역사'는 1998년, 열아홉 소녀 박세리가 일생일대의 고백을 앞두고 평생의 콤플렉스인 악성 곱슬머리를 펴기 위한 작전을 계획하던 중, 전학생 한윤석과 얽히며 벌어지는 청춘 로맨스로, '십개월의 미래'의 남궁선 감독이 메가폰을 잡았다. 신은수는 성공률 0% 프로 고백러 박세리를 연기했다.


넷플릭스 영화 '고백의 역사' 스틸. 사진 제공=넷플릭스
2002년생인 신은수는 1994년생인 공명과 '고백의 역사'를 통해 처음으로 로맨스 호흡을 맞췄다. 최근 스포츠조선과 만난 신은수는 "(공명과) 8살 차이인 걸 전혀 못 느꼈다. 워낙 오빠가 편하게 잘 대해줬다. 촬영 쉬는 시간엔 같이 릴스도 찍고 재밌게 놀았는데, 카메라 슛이 들어가면 선배답게 잘 정리를 해줬다. 현장에서 웃음이 많이 나오다 보니 진행 속도가 더딜 때가 있었는데, 오빠가 '집중하자'고 하면 저희가 다 바로 집중하려고 했다"고 말했다. 이어 공명과 함께 영화를 총 두 번 봤다며 웃어보였다. "오빠가 두 번 다 울더라. '참 감수성이 풍부한 오빠'라는 생각을 했다. 확실히 MBTI F(감정형)인 것 같다. 공감도 잘해주고 너무 멋있는 오빠인 것 같다"고 치켜세웠다.

촬영하면서 공명에게 고마웠던 순간도 자연스럽게 떠올렸다. 신은수는 "오랜만에 분량이 많은 캐릭터를 연기했는데, 만약 오빠가 없었다면 부담을 느꼈을 것 같다. 연기할 때도 신경 쓸 부분이 많았는데 배려를 많이 해줘서 마음 편히 제가 하고 싶은 걸 다 할 수 있었다"며 "오빠는 윤석 캐릭터와 찰떡콩떡이었다(웃음). 연기를 하면서도 느꼈지만, 작품을 다시 보니까 디테일한 감정선을 펼쳤더라. 많은 분들이 영화를 보시고 오빠한테 빠지시겠다는 생각이 들었다"고 흡족해했다. 이와 함께 키스신 촬영 비하인드를 묻자, 신은수는 "그 순간에는 간질간질한 분위기를 유지하려고 했다. 딱 그때는 연기에 집중하기 위해 장난을 덜 쳤던 것 같다"고 답했다.


사진 제공=넷플릭스
신은수는 극 중 완벽한 부산 사투리 연기를 소화해 이목을 끌었다. 그는 사투리 연기 준비 과정에 대해 "촬영에 들어가기 전부터 대본을 통으로 다 외울 정도로 신경을 써서 준비했다. 현장에서도 사투리 선생님이 제 연기를 보셨고, 그때그때 맞춰서 대사를 수정해 나갔다. 대본을 일부러 책으로 안 보고, 아이패드로 보면서 억양 높낮이를 다 적었다. 뭔가 사투리는 규칙이 있는 듯 없는 듯하면서 단어마다 높낮이가 다 다르고 은근 디테일하더라. 빠르게 습득하기 위해 선생님과 저만의 규칙을 따로 만들었다"고 밝혔다.

앞서 방영된 드라마 '반짝이는 워터멜론'에서는 수어 연기를 선보이기도 했다. 신은수는 "'반짝이는 워터멜론' 수어 연기도 그렇고, 이번에 사투리 연기도 그렇고 아예 다른 언어인 것 같다. 제2외국어 같이 심혈을 기울여야 한다. 둘 중에 조금 더 어려운 걸 꼽으라고 하면 사투리인 것 같다. 대사량도 많고, 본토 바이브를 내기가 어려워서 신경을 더 많이 쓰게 됐다"고 전했다.

'고백의 역사'가 공개된 이후 가장 기억에 남았던 시청자의 반응에 대해서도 이야기했다. 신은수는 "제 이름과 함께 '고백의 역사'를 검색하면 되게 많은 게 뜨더라. 기분이 좋았다. 제가 걱정을 많이 했어서 그런가 그중에서도 사투리 칭찬이 확 와닿았다. 토박이 분들한테도 인정받아서 너무 다행스럽고 기뻤다"고 말하며 미소를 지었다.


넷플릭스 영화 '고백의 역사' 스틸. 사진 제공=넷플릭스
또 캐릭터 박세리를 연기하면서 자신의 학창 시절을 떠올려보기도 했다. 신은수는 "애석하게도 저는 인기가 없던 학생이었다. 중학교는 여중을 나왔고, 고등학교는 예고를 나왔는데 남녀공학이었다. 친구들만 연애하고 저는 옆에서 같이 놀기만 했다(웃음). 당시 연기 활동보단 학업에 더 중점을 둔 학생이었다. 실기 준비도 열심히 하고 공연도 매번 올렸다. 친구들과도 맛있는 거 먹으러 다니면서 추억을 많이 쌓았다. 고등학교 3학년 때는 입시가 제일 큰 고민이었다. 친구들 중에 연애도 입시도 다 잘하는 애들이 많았는데, 저는 그게 잘 안 됐다"고 솔직하게 털어놨다.


교복을 입고 연기하는 것에 대한 로망도 드러냈다. 신은수는 "저는 늘 이 세상 교복을 다 입어보고 싶다고 말씀을 드리는 편"이라며 "저에게 잘 어울리는 걸 하고 싶은 마음이 크다. 이번 교복은 지금까지 입었던 옷과 달리 핏이 '박시'하지 않았나. 또 하나의 새로운 교복을 컬렉션에 넣게 되는구나 했다"고 만족감을 표했다. 그러면서 "아직 학생 같다는 이야기를 많이 듣는데, 사실 어른처럼 보이고 싶은 욕심도 크다. 내년에 25살인데, 이제 성인 연기도 차차 많이 하면 되지 않을까 싶다. 현재는 저에게 가장 잘 맞는 역할을 만나 최선을 다하고 싶다"고 강조했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

