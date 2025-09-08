스포츠조선

'이혼' 윤민수, 아들 윤후 美 명문대 보낸 비결 "아픔을 공부로 승화시켜" ('미우새')

기사입력 2025-09-08 06:05


'이혼' 윤민수, 아들 윤후 美 명문대 보낸 비결 "아픔을 공부로 승화시…

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 가수 윤민수 아들 윤후가 이별의 아픔을 공부로 승화시켰다고 밝혔다.

7일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에는 윤민수가 출연했다.

이날 먼저 윤민수의 일상이 공개되자, 서장훈은 "(윤민수가) 아직 집이 안 팔려 이혼한 아내와 살고 있다"라고 설명했고 스페셜 MC 이성민은 이에 깜짝 놀랐다. 신동엽은 "방송 후 많은 분들이 놀라셨다"라며 윤민수와 전처의 동거 방송 후폭풍을 언급했고 서장훈은 "마침 집 구조가 다행히 (전처와) 마주칠 일이 없는 구조다"라고 부연했다.

윤민수는 윤후를 불러 운동하는 자세를 봐달라고 했다. 윤후는 미국 명문 노스캐롤라이나 대학교에 재학 중이며 방학이라 잠시 한국에 들어온 상황. 윤후는 벌크업된 모습으로 등장, 운동하는 방법을 트레이너처럼 잘 설명했고 엄청난 체력을 보여줬다. 또 윤민수에게 "아빠는 너무 못 생겨서 미용 목적으로 운동을 해야 한다"라며 사이다 발언을 날려 웃음을 안겼다.


'이혼' 윤민수, 아들 윤후 美 명문대 보낸 비결 "아픔을 공부로 승화시…
윤후는 다이어트를 선언한 윤민수를 운동 기구로 가득한 자신의 방으로 데리고 갔다. 윤후는 벤치프레스를 가볍게 해내며 상남자 분위기를 냈다. 윤민수는 열심히 운동하는 윤후에게 "미국에서 여자친구 만들려고 하는 거 아니야?"라고 물었고 윤후는 "그런 이유도 살짝 있다"라고 솔직하게 답해 웃음을 안겼다.

윤민수는 식사를 할 때도 윤후에게 "미국에 여자친구 없어? 아직도 모솔이야? 썸도 없었냐"라고 다시 물었고 윤후는 "여자친구 없는데 모솔은 아니다. 고백해 봤다"라고 수줍게 털어놨다. 이어 "DM으로 차였다"라며 씁쓸한 미소를 지었다.

윤후는 고등학교 1학년 때 DM 이별을 당한 후 열심히 공부했다고 밝혔고 윤민수는 "아픔을 공부로 승화시켰어?"라며 윤후를 귀엽다는 듯 바라봤다. 이어 윤민수는 "어쩐지 그때 성적이 좋아서 깜짝 놀랐다. 네가 그래서 미국으로 대학을 갔구나. 잘했다"라며 기특해했다.

한편 윤민수는 2006년 결혼해 슬하에 아들 윤후 군을 뒀지만 지난해 이혼 소식을 전했다. 하지만 이혼 후에도 한 집에서 생활 중이라고 밝혀 화제를 모았다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 5천만원 사기 피해 고백 "등산 동호회 연하남에 돈 뜯겨" ('사당귀')

2.

'86세' 전원주, 유언장 작성 "청담동家+은행VIP..아들 재산싸움 날까 걱정" ('사당귀')

3.

선미, 원더걸스 완전체 토크 불참 이유 고백…"내 자리가 저기였어야"(스포뚜라이뚜)

4.

김현숙, 부부예능 출연 후 이혼..눈물 해명 "子 먹여 살리려"

5.

김가은, 10년동안 ♥윤선우 어떻게 숨겼지?…결혼 발표하자마자 웃음 만개[SCin스타]

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 5천만원 사기 피해 고백 "등산 동호회 연하남에 돈 뜯겨" ('사당귀')

2.

'86세' 전원주, 유언장 작성 "청담동家+은행VIP..아들 재산싸움 날까 걱정" ('사당귀')

3.

선미, 원더걸스 완전체 토크 불참 이유 고백…"내 자리가 저기였어야"(스포뚜라이뚜)

4.

김현숙, 부부예능 출연 후 이혼..눈물 해명 "子 먹여 살리려"

5.

김가은, 10년동안 ♥윤선우 어떻게 숨겼지?…결혼 발표하자마자 웃음 만개[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'폭우→비 그쳤다' 구창모 복귀전 40분 지연 개시…창원 그라운드 정비 시작[창원 현장]

2.

역사에 남은 참패. 다저스 치욕의 주범들, 어떤 변명 늘어놓았나 → "최소한 스트는 던져야.."

3.

"포버지, 죄송합니다" 포체티노 美 경질설에 기름 부은 '토트넘 아들' 손흥민…'포재앙'한테 월드컵 못 맡겨 여론 조성, 키를 쥔 日

4.

[속보]佛 1티어 충격 폭로! '韓 축구 최악의 악재' 이럴 거면 이강인 970억 EPL 제안 왜 거절했나..."17세 유망주 먼저 기용"

5.

'살았으면 동점이었다' KIA에 비수 꽂은 윤도현 낫아웃 번복...그래서 '넥스트 플레이'가 중요하다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.