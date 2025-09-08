故안재환, 결혼 1년만 사망..정선희 "충격으로 사경 헤매" 먹먹한 17…

스포츠조선

故안재환, 결혼 1년만 사망..정선희 "충격으로 사경 헤매" 먹먹한 17주기

최종수정 2025-09-08 05:55

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 배우 안재환이 우리 곁을 떠난 지 어느덧 17년이라는 시간이 흘렀다.

안재환은 지난 2008년 9월 8일 서울 노원구 하계동 주택가 골목에 주차된 차량에서 숨진 채 발견됐다. 향년 36세.

고인은 1972년 생으로 1996년 MBC 25기 공채 탤런트로 데뷔했으며 드라마 '엄마야 누나야', '똑바로 살아라', 영화 '찍히면 죽는다' 등 다수의 작품에서 활약했다. 2007년 동갑내기 코미디언 정선희와 결혼했지만 이듬해 세상을 떠났다. 당시 안재환은 연예기획사 설립과 영화 제작 등으로 자금난에 시달린 것으로 알려졌다.


신혼 1년 만에 전해진 비보에 정선희도 오랜 시간 큰 아픔을 겪어야 했다. 정선희는 2020년 SBS 플러스 '김수미의 밥은 먹고 다니냐'에서 "연애 시절에도 채무가 있는 걸 알고 있었다. 불안하긴 했지만 안재환을 사랑했고, 나는 다 해결할 수 있을 줄 알았다. 내가 감당할 수 있을 거라고 생각한 게 오만이었다. 나중에 그런 식으로 돌아올 줄 누가 상상을 했겠나. 남편과의 마지막 모습이 돈 문제로 티격태격하던 안 좋은 모습이었다"라며 심경을 전한 바 있다.


최근 자신의 유튜브 채널을 통해서도 "그 사건이 있었을 때 얘(조카)가 4살인가 5살이었다. 그때 내가 너무 충격을 받아서 사경을 헤맬 때였다. 병원에 입원했었다"라며 사별 당시를 떠올리며 울컥했다.

joyjoy90@sportschosun.com

