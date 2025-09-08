[SC리뷰] ‘컨피던스맨 KR’ 박민영·박희순·주종혁, 500억 비자금 …

|
[스포츠조선 조민정 기자] '컨피던스맨 KR'이 시청자들에게 통쾌한 한 방을 날렸다. 박민영·박희순·주종혁이 정웅인의 500억 비자금을 빼돌리고 구속과 기부까지 1타 3피를 완성하며 극강의 카타르시스를 안겼다.
특히 전태수가 구호 캠페인을 위장해 비자금을 전세기로 옮기는 순간 부기장으로 변신한 제임스와 윤이랑이 돈가방을 통째로 공중에 버리는 장면은 압권이었다. 낙하산을 타고 뒤쫓은 전태수는 돈가방 속이 흰 종이뿐이라는 사실에 절규했고 시청자들은 '사기꾼들의 사기극'이 완성되는 통쾌한 엔딩에 열광했다.
사건 이후 세 사람은 치밀하게 짜인 작전의 비밀을 공유했다. 제임스는 가짜 국세청 조사원, 위장 자료, 해병대 인맥까지 총동원했고 명구호는 전태수의 충성 테스트를 완벽히 통과해 신뢰를 얻었다. 결국 빼돌린 돈은 자립준비 청년들을 위한 보호시설에 익명 기부되며 의미 있는 결실을 맺었다.
'컨피던스맨 KR'은 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 매주 동시 공개되며 글로벌에서는 아마존 프라임 비디오를 통해 240개 국가 및 지역에 전파된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com