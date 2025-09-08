'스타쉽 新 보이그룹' 아이딧, 데뷔 타이틀곡은 '제멋대로 찬란하게'

|
[스포츠조선 백지은 기자] 아이딧이 데뷔 타이틀곡을 확정했다.
아이딧 스토리의 정식 첫 페이지를 장식할 데뷔 타이틀곡은 '제멋대로 찬란하게'로 확정됐다. 자유롭고 에너지 넘치는 아이딧만의 감성이 직관적으로 드러난 제목처럼 하이엔드 청량돌을 표방한 아이딧의 정체성을 대표하는 타이틀곡으로 손색이 없을 것으로 기대를 모으고 있다. 아이딧의 첫인상과 다름없는 타이틀곡 '제멋대로 찬란하게'가 케이팝 팬들의 마음을 어떻게 사로잡을지도 흥미를 자극한다.
타이틀곡 외에도 하이틴 힙합 장르인 프리 데뷔곡 '스텝 잇 업' '슬로우 타이드' '아임퍼펙트' '쏘 굿(네가 미치도록 좋아)' '스티키 밤' '꿈을 꿰뚫는 순간(飛必沖天)', '꽃피울 크라운' 등 총 8곡이 트랙 리스트에 담겨 있다. 닥터 드레(Dr.Dre), 에미넴 등 세계적인 팝스타들과 제니의 '엑스트라엘', 에스파의 '슈퍼노바', NCT 127의 '체리밤', '영웅 (英雄; Kick It)' 등 케이팝 아티스트들의 음반에 참여한 미국 프로듀서 뎀 조인츠(Dem Jointz)를 비롯한 글로벌 프로듀서들이 참여해 완성도를 높였다.
아이딧은 오는 15일 오후 6시 '아이 디드 잇.(I did it.)'을 발매한다.
