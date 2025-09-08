스포츠조선

'스타쉽 新 보이그룹' 아이딧, 데뷔 타이틀곡은 '제멋대로 찬란하게'

기사입력 2025-09-08 09:58


'스타쉽 新 보이그룹' 아이딧, 데뷔 타이틀곡은 '제멋대로 찬란하게'

[스포츠조선 백지은 기자] 아이딧이 데뷔 타이틀곡을 확정했다.

스타쉽의 초대형 프로젝트 '데뷔스 플랜(Debut's Plan)'을 통해 탄생한 뉴 보이 그룹 아이딧이 '하이엔드 청량돌'로서 확고한 정체성을 드러낼 데뷔 타이틀곡을 확정하며 팬들의 기대를 증폭시키고 있다.

스타쉽은 지난 7일 아이딧(IDID·장용훈, 김민재, 박원빈, 추유찬, 박성현, 백준혁, 정세민)의 첫 번째 미니 앨범 '아이 디드 잇.(I did it.)'의 트랙 리스트를 공개했다. 아이스 블루 무드의 스킨으로 이뤄진 트랙리스트는 음악 재생 프로그램의 팝업창 느낌으로 하이틴 감성을 채워 세상에서 단 하나뿐인 아이딧만의 청량미를 완성했다.

아이딧 스토리의 정식 첫 페이지를 장식할 데뷔 타이틀곡은 '제멋대로 찬란하게'로 확정됐다. 자유롭고 에너지 넘치는 아이딧만의 감성이 직관적으로 드러난 제목처럼 하이엔드 청량돌을 표방한 아이딧의 정체성을 대표하는 타이틀곡으로 손색이 없을 것으로 기대를 모으고 있다. 아이딧의 첫인상과 다름없는 타이틀곡 '제멋대로 찬란하게'가 케이팝 팬들의 마음을 어떻게 사로잡을지도 흥미를 자극한다.

타이틀곡 외에도 하이틴 힙합 장르인 프리 데뷔곡 '스텝 잇 업' '슬로우 타이드' '아임퍼펙트' '쏘 굿(네가 미치도록 좋아)' '스티키 밤' '꿈을 꿰뚫는 순간(飛必沖天)', '꽃피울 크라운' 등 총 8곡이 트랙 리스트에 담겨 있다. 닥터 드레(Dr.Dre), 에미넴 등 세계적인 팝스타들과 제니의 '엑스트라엘', 에스파의 '슈퍼노바', NCT 127의 '체리밤', '영웅 (英雄; Kick It)' 등 케이팝 아티스트들의 음반에 참여한 미국 프로듀서 뎀 조인츠(Dem Jointz)를 비롯한 글로벌 프로듀서들이 참여해 완성도를 높였다.

아이딧은 '데뷔스 플랜(Debut's Plan)'에서 노래, 춤, 표현력, 소통 능력 등 다방면으로 올라운더 실력을 빛낸 완성형 아이돌로, 본격 데뷔 전 생방송 무대와 프리 데뷔 무대, 해외 무대 등 다양한 경험을 쌓으며 준비된 초대형 신인으로 관심을 받고 있다. 전곡이 타이틀곡이라 해도 손색이 없을 만큼 데뷔 앨범 완성도를 높인 아이딧이 5세대 아이돌 시장에 일으킬 신선한 바람에 기대감이 솟구치고 있다.

아이딧은 오는 15일 오후 6시 '아이 디드 잇.(I did it.)'을 발매한다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故안재환, 결혼 1년만 사망..정선희 "충격으로 사경 헤매" 먹먹한 17주기

2.

'손태영♥' 권상우인 줄..子 우월한 피지컬 '시선 강탈'

3.

박기영, 이혼 2번 싱글맘 심경 고백 "결혼 계약서 필요해, 또 사랑하고파"[SC리뷰]

4.

유명 스포츠아나운서 "의사 예비신랑은 강남 유흥업소VIP" 확인에 '허탈'(탐비)

5.

“혼외자 알고 충격” 김병만 전처, 졸도할 만큼 분했던 이유

연예 많이본뉴스
1.

故안재환, 결혼 1년만 사망..정선희 "충격으로 사경 헤매" 먹먹한 17주기

2.

'손태영♥' 권상우인 줄..子 우월한 피지컬 '시선 강탈'

3.

박기영, 이혼 2번 싱글맘 심경 고백 "결혼 계약서 필요해, 또 사랑하고파"[SC리뷰]

4.

유명 스포츠아나운서 "의사 예비신랑은 강남 유흥업소VIP" 확인에 '허탈'(탐비)

5.

“혼외자 알고 충격” 김병만 전처, 졸도할 만큼 분했던 이유

스포츠 많이본뉴스
1.

영국 현지도 초집중! 손흥민-포체티노의 '뜨거운 포옹'→이런 주장 또 없습니다…"로메로가 SON 영향력 충분히 대체할 수 있어"

2.

'전체 1순위 키움행 유력' 188cm 장신이 155km 던지는데, 빠르지 않았다고? 대체 왜

3.

17경기 남겨놓고 9월 7일 우승 확정이라니, 마무리 '레전드' 후지카와 감독 "선수들이 강했다", 한신 90년 역사에서 첫 초보 감독 정상[민창기의 일본야구]

4.

'살았으면 동점이었다' KIA에 비수 꽂은 윤도현 낫아웃 번복...그래서 '넥스트 플레이'가 중요하다

5.

'이숭용 재계약 효과인가' 1위팀 1승9패 '천적' 이기고 5연승, 3위 굳히기. "오늘도 도장깨기 성공"[잠실 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.