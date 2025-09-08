'불륜 생중계 후폭풍' 女임원 결국 해고→파경까지 "남편과 이혼 소송"

|
[스포츠조선 이유나 기자] 미국 인공지능(AI) 스타트업 '아스트로노머'의 전 최고인사책임자(CPO) 크리스틴 캐벗이 회사에서 해고를 당한 데 이어 이혼까지 하게 된 것으로 나타났다.
캐벗은 지난 7월 매사추세츠주 보스턴에서 열린 세계적 록밴드 콜드플레이의 콘서트장에서 회사 CEO 앤디 바이런과 함께 있다가 '키스캠(kiss cam)'에 포착됐다. 당시 두 사람은 스킨십과 백허그를 한 채로 공연을 즐기다 카메라에 비춰지자 당황해 얼굴을 가렸고, 현장에서 즉각 불륜 의혹이 터져 나왔다. 일부 관객이 이 장면을 촬영해 소셜미디(SNS)에 공개하면서 영상은 전 세계로 확산됐다.
사건 발생 사흘 만에 바이런 CEO가 자리에서 물러났고, 캐벗 역시 회사를 떠났다. 아스트로노머는 2022년 10억달러(약 1조4000억원) 이상의 기업가치를 인정받으며 '유니콘 기업'으로 부상한 스타트업이다.
전처 줄리아 캐벗은 현지 언론 인터뷰에서 냉소적인 반응을 보였다. 그는 "앤드루는 좋은 남편이 아니었지만, 크리스틴도 아내감은 아닌 듯하다"며 "그저 이번엔 앤드루에게도 좋지 않은 일이 벌어진 것일 뿐"이라고 말했다.
뉴욕포스트는 크리스틴과 앤드루 캐벗 측이 이와 관련한 입장 표명 요청에 응하지 않았다고 전했다.
lyn@sportschosun.com