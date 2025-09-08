스포츠조선

심형탁 子 하루, 216일에 기어가기 성공...떡뻥 효과에 父 '뿌듯'

최종수정 2025-09-08 17:59

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 216일된 심형탁의 아들 하루가 배밀이에 성공했다.

8일 KBS2 측은 "216일 하루의 배밀이 도전기!"이라면서 '슈퍼맨이 돌아왔다' 예고편을 공개했다.

영상 속 심형탁은 "하루가 배밀이를 한번도 안 했다"면서 216일된 하루가 배밀이 도전에 나섰다.

심형탁은 하루가 배밀이를 할 수 있도록 움직이는 인형을 준비, 이에 하루는 인형을 빤히 바라보다가 두 팔로 무게 중심을 잡고 벌떡 일어나 전진 준비를 했다.


그러나 쉽지 않은 배밀이. 이에 아빠 심형탁은 직접 시범까지 보이는 열정을 드러냈다.

이후 다시 준비 자세를 장전한 하루는 바로 전진에 성공, 심형탁은 "어떻게 배밀이를 안하고 버터플라이를 바로 하냐"며 환한 미소를 지었다.

그렇게 배밀이 후 떡뻥을 획득한 하루는 양손으로 떡뻥 먹방을 선보여 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

