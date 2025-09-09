스포츠조선

'우혜림子' 시우, '소희 이모 바라기'였다…"어머나!" 포즈 깜찍 폭발 ('슈돌')

기사입력 2025-09-09 08:13


'우혜림子' 시우, '소희 이모 바라기'였다…"어머나!" 포즈 깜찍 폭발…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 원더걸스 혜림의 아들 시우가 소희 이모를 향한 남다른 애정을 드러낸다.

10일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 589회는 '우리들의 원더풀 데이' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맘 우혜림, 슈퍼맨 심형탁이 함께한다. 원더걸스 선예, 유빈, 소희가 혜림의 아들 시우와 시안이를 만나러 집에 방문한 가운데, 혜림의 첫째 아들 시우가 '소희 이모 바라기'에 등극한다고 해 궁금증을 자아낸다.

시우는 케이크 주고 싶은 사람을 묻는 질문에 1초의 망설임도 없이 "소희 이모!"라고 답하고, 이모들의 선물 공세 속에서도 영원히 소희를 외치며 '소희 사랑' 모먼트를 보인다. 심지어 유빈이 "이모들 중 누가 가장 예뻐?"라고 묻자 시우는 반짝이는 눈으로 다시 한번 "소희 이모!"를 외치며 변함없는 소희 이모 앓이를 드러내고, 이에 박수홍은 "이 정도면 첫사랑 아니예요?"라며 웃음을 터트린다.

이어 시우는 소희 이모를 향해 본격적으로 애정공세를 펼친다. 갑자기 소희를 부르더니 "어머나!"라며 소희의 트레이드마크인 '어머나'를 따라하며 애교를 발산해 귀여움을 폭발시킨다. 소희는 시우의 귀여움에 녹아 내리며 "시우가 어머나 해줘서 감동이야"라며 시우를 향해 '맞어머나'로 화답한다. 이어 두 사람은 더블 '어머나'로 막강한 귀여움을 뿜어낸다고.

그런가 하면, 엄마 혜림을 똑 닮은 시우의 끼가 폭발해 보는 이들을 들썩이게 한다. 시우가 20주년을 맞은 원더걸스 이모들을 위해 댄스 메들리를 준비한 것. 원더걸스의 '쏘핫' 무대를 연상케 하는 호피무늬 의상으로 갈아입은 시우는 원더걸스의 히트곡에 맞춰 포인트 안무를 완벽 소화해 원더걸스 이모들의 광대를 승천시켰다는 후문. '소희 이모 바라기'가 된 시우의 귀여운 애정 공세와 시우가 준비한 원더걸스 댄스 메들리는 이번 주 '슈돌'에서 확인할 수 있다.

한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

옥주현, 거만·도도 실체...패티김 "건방지고 고집 세다고 욕해" ('4인용식탁')

2.

고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은인"

3.

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

4.

'싱글맘' 정가은, 택시 기사들에게 팩폭 "많이 아니고 조금 대단"

5.

'45세' 옥주현, 비혼선언 아니었다..."조여정 같은 남자와 결혼하고파" ('4인용 식탁')

연예 많이본뉴스
1.

옥주현, 거만·도도 실체...패티김 "건방지고 고집 세다고 욕해" ('4인용식탁')

2.

고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은인"

3.

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

4.

'싱글맘' 정가은, 택시 기사들에게 팩폭 "많이 아니고 조금 대단"

5.

'45세' 옥주현, 비혼선언 아니었다..."조여정 같은 남자와 결혼하고파" ('4인용 식탁')

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민과 결별→끝없는 내리막' 포체티노, 명장→졸장 추락...미국도 의심 '이러다 클린스만될라'

2.

"손흥민이 어떻게 지켰는데" 그녀가 다시 움직인다, 레비 떠난 토트넘 2차례 인수 시도…구단주 '매각 불가' 선언, 한밤중 긴급 성명

3.

PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하지 않았을까요"

4.

"우리에게는 큰 도전" 새출발 알린 대한항공, 네덜란드 국대 제압…'브라질 명장' 효과 기대 UP

5.

HERE WE GO 독점, "김민재, 호날두의 알 나스르행 이적 거절...인테르-유벤투스-AC밀란 이적 불발 이유는 연봉"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.