'우혜림子' 시우, '소희 이모 바라기'였다…"어머나!" 포즈 깜찍 폭발…

[스포츠조선 안소윤 기자] 원더걸스 혜림의 아들 시우가 소희 이모를 향한 남다른 애정을 드러낸다.
이어 시우는 소희 이모를 향해 본격적으로 애정공세를 펼친다. 갑자기 소희를 부르더니 "어머나!"라며 소희의 트레이드마크인 '어머나'를 따라하며 애교를 발산해 귀여움을 폭발시킨다. 소희는 시우의 귀여움에 녹아 내리며 "시우가 어머나 해줘서 감동이야"라며 시우를 향해 '맞어머나'로 화답한다. 이어 두 사람은 더블 '어머나'로 막강한 귀여움을 뿜어낸다고.
그런가 하면, 엄마 혜림을 똑 닮은 시우의 끼가 폭발해 보는 이들을 들썩이게 한다. 시우가 20주년을 맞은 원더걸스 이모들을 위해 댄스 메들리를 준비한 것. 원더걸스의 '쏘핫' 무대를 연상케 하는 호피무늬 의상으로 갈아입은 시우는 원더걸스의 히트곡에 맞춰 포인트 안무를 완벽 소화해 원더걸스 이모들의 광대를 승천시켰다는 후문. '소희 이모 바라기'가 된 시우의 귀여운 애정 공세와 시우가 준비한 원더걸스 댄스 메들리는 이번 주 '슈돌'에서 확인할 수 있다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com