스포츠조선

'2025 이스포츠 대학리그', 13일 본격 개막

기사입력 2025-09-09 14:07


'2025 이스포츠 대학리그', 13일 본격 개막

'2025 이스포츠 대학리그', 13일 본격 개막



한국e스포츠협회는 오는 13일 개막하는 '2025 이스포츠 대학리그' 전국 본선을 앞두고, 새롭게 개편된 대회 구조와 함께 참가 대학 명단을 발표했다.

2025 이스포츠 대학리그는 '리그 오브 레전드'(라이엇게임즈)와 'FC 온라인'(넥슨) 두 종목으로 진행된다. 이번 대회는 시드권 대학이 참가하는 전국본선이 13일부터 11월 2일까지 열리며, 전국본선 탈락팀과 시드권 외 대학이 출전하는 결선진출전이 9월부터 11월 초까지 진행된다. 최종 무대인 전국결선은 11월 22~23일 광주광역시 조선대 내에 위치한 광주이스포츠경기장에서 개최된다.

이스포츠 대학리그 전국본선에는 시드권을 획득한 29개 대학 대표팀이 참가한다. 올해 본선은 지난해 O2O 방식과 달리, 참가 편의성을 높이기 위해 전면 온라인으로 운영된다. '리그 오브 레전드'는 참가 대학을 두 개 조로 나눠 풀리그 방식으로 치러지며, 'FC 온라인'은 지난해 팀전에서 올해 개인전으로 전환돼 1~2주차는 풀리그, 3~4주차는 더블 엘리미네이션 방식으로 진행된다. 종목별 상위 4개 대학은 전국결선에 직행하고, 나머지 시드권 대학팀은 결선진출전에서 시드권 외 대학과 다시 경쟁한다.

전국 본선에 참가하는 대학팀은 '리그 오브 레전드' 종목의 경우 경상국립대, 경희대, 광운대, 국제대, 동국대, 동아대, 동양대, 명지대, 부산대, 선문대, 숭실대, 신구대, 여주대, 오산대, 전남과학대, 전남대, 조선이공대, 한국관광대, 한국외대, 한림대, 한성대, 한신대 등 총 22개 팀이고, 'FC 온라인' 종목은 강릉원주대,강원대, 경동대, 경상국립대, 단국대, 대경대, 신구대, 오산대, 우송정보대, 청주대, 한국외대 등 총 11개 팀이다.

시드권 외 대학팀과 전국본선에서 탈락한 팀들은 각 지역 진흥원이 주관하는 결선진출전을 통해 전국 결선에 도전할 수 있다. 수도·강원권은 11월 8~9일 온라인으로, 영남권은 오는 24일 부산이스포츠경기장에서 오프라인으로 열린다. 호남권은 19~20일 광주이스포츠경기장에서 온오프라인 병행으로 진행되며, 충청권은 11월 8일 대전이스포츠경기장에서 오프라인으로 진행된다. 권역별 각 종목 상위 1개 대학이 전국결선에 진출한다.

한편 지난 8월 23일에는 2025 이스포츠 대학리그를 함께 만들어 갈 e유니언즈 및 앰배서더 발대식이 열렸다. 2명의 앰배서더가 선발됐으며, e유니언즈는 캐스터·해설 4명, 제작·연출 4명, 홍보·마케팅 4명 등 총 12명으로 구성됐다. 이들은 발대식과 함께 진행된 오리엔테이션을 시작으로 분야별 전문 실무진 교육을 거쳐 실제 대학리그 방송 경기 및 연계 콘텐츠 제작에 참여하게 되며, 이를 통해 이스포츠 산업 현장에서 요구되는 전문성과 역량을 키워 나갈 예정이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'216cm' 최홍만, 핑크빛 고백 "탁재훈 덕에 168cm 이상형女과 썸 타는 중"

2.

홍혜걸, ♥여에스더 연락 두절 긴급 상황 “무쾌감 우울증 때문에..”

3.

이국주, 심경 고백 "악플도 살..결국 자신에게 되돌아온다"

4.

'마약은퇴' 박유천 다큐 나온다…'끝나지 않는 이야기' 파장 예고[SC이슈]

5.

낸시랭, 금수저였다 "사업해 돈 쓸어담은 母, 날 압구정 키즈로 키워"

연예 많이본뉴스
1.

'216cm' 최홍만, 핑크빛 고백 "탁재훈 덕에 168cm 이상형女과 썸 타는 중"

2.

홍혜걸, ♥여에스더 연락 두절 긴급 상황 “무쾌감 우울증 때문에..”

3.

이국주, 심경 고백 "악플도 살..결국 자신에게 되돌아온다"

4.

'마약은퇴' 박유천 다큐 나온다…'끝나지 않는 이야기' 파장 예고[SC이슈]

5.

낸시랭, 금수저였다 "사업해 돈 쓸어담은 母, 날 압구정 키즈로 키워"

스포츠 많이본뉴스
1.

'키움·NC 13명 폭풍 지명' 조상우·손아섭·김성욱의 유산 누가 될까…2026년 신인드래프트 개최

2.

[속보]이정후 시즌 8호 홈런 작렬! 첫 타석에서 우월 투런포, 오라클파크 벽돌펜스 낙하

3.

"고치기 어렵다. 구위로 정면돌파" 10명중 9명이 훔친다, 5강 길목에서 네일 만난 가라비토의 치명적 약점, 무엇이 문제일까

4.

"삐빅, 패배입니다" 美 AI가 예측한 홍명보호 멕시코전 결과, 그렇다면 점수는…베팅업체는 '고배당 픽'

5.

절박한 KIA, '네일 해줘' 덜 쉬면 더 잘해! 4일 휴식 → 5일 휴식 → 다시 4일 휴식. 풀악셀 간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.