'2025 이스포츠 대학리그', 13일 본격 개막

한국e스포츠협회는 오는 13일 개막하는 '2025 이스포츠 대학리그' 전국 본선을 앞두고, 새롭게 개편된 대회 구조와 함께 참가 대학 명단을 발표했다.
이스포츠 대학리그 전국본선에는 시드권을 획득한 29개 대학 대표팀이 참가한다. 올해 본선은 지난해 O2O 방식과 달리, 참가 편의성을 높이기 위해 전면 온라인으로 운영된다. '리그 오브 레전드'는 참가 대학을 두 개 조로 나눠 풀리그 방식으로 치러지며, 'FC 온라인'은 지난해 팀전에서 올해 개인전으로 전환돼 1~2주차는 풀리그, 3~4주차는 더블 엘리미네이션 방식으로 진행된다. 종목별 상위 4개 대학은 전국결선에 직행하고, 나머지 시드권 대학팀은 결선진출전에서 시드권 외 대학과 다시 경쟁한다.
전국 본선에 참가하는 대학팀은 '리그 오브 레전드' 종목의 경우 경상국립대, 경희대, 광운대, 국제대, 동국대, 동아대, 동양대, 명지대, 부산대, 선문대, 숭실대, 신구대, 여주대, 오산대, 전남과학대, 전남대, 조선이공대, 한국관광대, 한국외대, 한림대, 한성대, 한신대 등 총 22개 팀이고, 'FC 온라인' 종목은 강릉원주대,강원대, 경동대, 경상국립대, 단국대, 대경대, 신구대, 오산대, 우송정보대, 청주대, 한국외대 등 총 11개 팀이다.
시드권 외 대학팀과 전국본선에서 탈락한 팀들은 각 지역 진흥원이 주관하는 결선진출전을 통해 전국 결선에 도전할 수 있다. 수도·강원권은 11월 8~9일 온라인으로, 영남권은 오는 24일 부산이스포츠경기장에서 오프라인으로 열린다. 호남권은 19~20일 광주이스포츠경기장에서 온오프라인 병행으로 진행되며, 충청권은 11월 8일 대전이스포츠경기장에서 오프라인으로 진행된다. 권역별 각 종목 상위 1개 대학이 전국결선에 진출한다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com