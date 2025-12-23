박나래, '야간 6시간 비공개' 첫 경찰조사..전 매니저들 추가 고소

기사입력 2025-12-23 10:47


박나래, '야간 6시간 비공개' 첫 경찰조사..전 매니저들 추가 고소

[스포츠조선 정유나 기자] 갑질 및 불법 의료 시술 의혹에 휩싸인 박나래가 전 매니저들을 공갈 미수 혐의로 고소한 사건에 대해 조사를 마쳤다.

박나래는 지난 19일 서울 용산경찰서에 출두해 비공개로 고소인 조사를 받은 것으로 전해졌다. 이번 사태가 불거진 후 첫 경찰 조사였다.

박나래는 이날 약 6시간 동안 경찰 조사를 받았다. 박나래 측은 한 매체를 통해 "고소인 조사이다 보니 비공개 진행이 가능했다. 꽤 긴 시간 조사했다"고 설명했다.

공갈 미수 혐의의 피고소인인 전 매니저는 주말인 20일 조사를 받았다.

한편 박나래는 지난 20일 서울 용산경찰서에 전 매니저 A씨와 B씨를 상대로 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(횡령) 혐의로 고소장을 제출했다. 전 매니저들을 공갈미수 혐의에 이어 횡령 혐의로 추가 고소한 것이다.

앞서 박나래 측은 A씨와 B씨를 상대로 공갈 미수 혐의로 고소하면서 "전 매니저가 개인 법인을 설립했고, 해당 법인에 에이전시 비용 명목으로 일부 자금이 빠져나간 사실을 확인했다"며 횡령 혐의 고소를 예고한 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 명절 음식도 박나래 매니저가 했다 "'나래바' 오는 연예인에 맞춰 조명도 세팅"

2.

'너무 야윈' 심권호, '53세 모태솔로' 고백 "뽀뽀해 본 적도 없다" ('사랑꾼')

3.

'4월 결혼' 에일리, "와이프 돈 떼먹으려고 결혼했다더라"...'♥남편 백수설'에 울컥

4.

나나 강도 사건이 처음 아니었다…클릭비 유호석도 피해 고백 "범죄 가득 마을"

5.

류시원, ♥19세 연하 미모의 아내 첫 공개.."수학 선생님"

연예 많이본뉴스
1.

'나혼산' 명절 음식도 박나래 매니저가 했다 "'나래바' 오는 연예인에 맞춰 조명도 세팅"

2.

'너무 야윈' 심권호, '53세 모태솔로' 고백 "뽀뽀해 본 적도 없다" ('사랑꾼')

3.

'4월 결혼' 에일리, "와이프 돈 떼먹으려고 결혼했다더라"...'♥남편 백수설'에 울컥

4.

나나 강도 사건이 처음 아니었다…클릭비 유호석도 피해 고백 "범죄 가득 마을"

5.

류시원, ♥19세 연하 미모의 아내 첫 공개.."수학 선생님"

스포츠 많이본뉴스
1.

'애틀랜타 실수한 거 같다' FA 유격수 김하성과 맺은 단년계약, 오버페이 비판 중심에 섰다

2.

KIA 영입 제의 거절하고 요미우리로, ML 47홈런 타자는 오카모토 빈자리 채울 수 있나, 데뷔 직후 5경기 연속 홈런으로 주목[민창기의 일본야구]

3.

유니콘스 출신 감독이 유니콘스 명맥을 되살렸다. 황재균 은퇴 끝? 2007년 마지막 입단 강속구 투수가 살아났다

4.

'박해민표' 수비 장착…"목표 의식 생겼다" 강백호-페라자 가세, '돌멩이' 시즌 4, 더 무서워진다 [인터뷰]

5.

[현장 일문일답]'SD 입단' 송성문 "계속 관심 보여주셨던 팀…도전 지지해준 키움에도 감사"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.