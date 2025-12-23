'심정지' 김수용, 회복 후 김숙에 고소 선언..."혀 피하려다가 심장 …

|
[스포츠조선 정안지 기자] 김수용이 생명의 은인인 김숙을 향해 "고소하겠다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
이에 임형준은 "다행이다"고 했고, 김숙도 "선배님 괜찮냐"면서 김수용의 상태를 체크했다. 그때 김수용은 "괜찮다"면서도 심장을 부여 잡았다.
그러나 그때 김수용은 생명의 은인인 김숙을 향해 "명예훼손으로 고소할거다"고 말해 김숙을 당황하게 했다.
이와 관련해 김용만은 최근 유튜브 채널 '조동아리'를 통해 "수용이가 살아났지 않나. 근데 갈비뼈가 부러진 거에 대해서는 소송을 해야겠다고 해서 임형준이 벌벌 떨고 있다. 수용이 성격상 갈비뼈 대당 얼마씩 받을 거다. 또 혀를 붙잡은 사람은 누구냐고 찾아냈다"며 "수용이가 '혀를 피하려다가 심장이 놀란 거 같다'고 했다. 혀를 붙잡은 사람은 숙이다. 숙이는 발뺌을 하더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.
이에 김수용은 "임형준한테 문자가 왔다. 갈비 상해로 고소한다는 얘기 들었다고 선처 부탁드린다더라. 그러면서 CPR은 김숙이 시켰다더라. '그럼 김숙만 고소하겠다'고 했다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.
