스포츠조선

“몸 던져 구했다” 고현정, 촬영 중 6살 아역배우 생명 구한 사연

기사입력 2025-09-09 16:32


“몸 던져 구했다” 고현정, 촬영 중 6살 아역배우 생명 구한 사연

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 고현정이 드라마 촬영 현장에서 6살 아역배우의 생명을 구한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

아역배우 조세웅 군의 어머니는 지난 7일 자신의 SNS에 "세웅이 생명의 은인 고현정 배우님"이라는 글을 올리며 감사 인사를 전했다. 그는 "지난해 전남 신안군의 한 섬에서 드라마를 촬영할 때 아이가 바다를 보자마자 달려가더니 갑자기 몰아친 파도에 휩쓸릴 뻔했다"며 "그 순간 고현정 배우님이 저 멀리서 번개같이 달려와 몸을 던져 구해주셨다"고 밝혔다.

이어 "옷이 다 젖을 정도로 아이를 온몸으로 감싸 구해주셨다. 저는 너무 놀라 얼음이 되어 있었는데 정말 다시 한 번 깊은 감사를 드린다"고 전했다.

한편 고현정은 SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'에서 연쇄살인마 정이신 역을 맡아 열연하고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'15억 빚더미' 낸시랭, 금수저였다 "사업해 돈 쓸어담은 母, 날 압구정 키즈로 키워"

2.

'이수와 이혼' 린, 녹화 중 복받쳐 오열 "미안한 사람들 생각나" ('한일가왕전')

3.

슈 "임효성과 4년째 별거, 솔직하게 털어놨더니 큰 용기 얻어"

4.

전현무가 곽튜브 결혼식 사회를 보는 이유 [고재완의 전지적 기자 시점]

5.

조혜련, '유방암 투병' 박미선과 여행 사진 공개 "장면 다 떠올라..언니 또 가자"

연예 많이본뉴스
1.

'15억 빚더미' 낸시랭, 금수저였다 "사업해 돈 쓸어담은 母, 날 압구정 키즈로 키워"

2.

'이수와 이혼' 린, 녹화 중 복받쳐 오열 "미안한 사람들 생각나" ('한일가왕전')

3.

슈 "임효성과 4년째 별거, 솔직하게 털어놨더니 큰 용기 얻어"

4.

전현무가 곽튜브 결혼식 사회를 보는 이유 [고재완의 전지적 기자 시점]

5.

조혜련, '유방암 투병' 박미선과 여행 사진 공개 "장면 다 떠올라..언니 또 가자"

스포츠 많이본뉴스
1.

미친 바람! 투런포→직선안타→번트안타, 이정후 3안타 폭발! 3개월만에 타율 2할7푼대...SF 11-5 ARI

2.

"선수들 앞에서 울었습니다. 너무 미안해서"..."나가" 소리 듣던 감독의 '감격 재계약', 무슨 일이 있었나

3.

'딱 1경기 빠졌다' 4할 타율 → 27홈런 쏘아올린 3루 거포…'팀홈런 꼴찌' 소총 아닌 딱총 타선 롯데, 내년엔 달라질까 [SC포커스]

4.

'구단주 분노+디렉터 불화' 최악의 경질! 손흥민 스승 가고, 손흥민 스승 온다…"지난 시즌 역사에 기억"→공격 축구 선호

5.

농구 스타와 만능 엔터테이너, 프로야구 레전드와 손잡았다…"스포츠 매력 전달한 상징적 인물, 새로운 가능성 열겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.