임영웅, 제대로 효도했다...피켓팅 없이 '1열' 직관 콘서트 개최 "설 샜다" ('섬총각 영웅')

기사입력 2025-09-09 22:08


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 가수 임영웅의 소모도 엄마들을 위한 즉흥 콘서트가 열렸다.

9일 방송된 SBS '섬총각 영웅'에서는 예매 전쟁 '피켓팅' 없이도 1열 직관이 가능한 임영웅의 콘서트가 열렸다.

이날 '섬총각' 임영웅과 궤도와 임태훈 셰프는 마을 회관을 찾았다가 때 마침 점심 준비 중인 어른신들에게 열무비빔국수를 얻어먹었다. 소박하지만 맛깔나는 어머님표 열무비빔국수. 세 사람은 "너무 시원하고 맛있다"면서 면치기를 선보였다.


그때 한 어머니는 임영웅을 향해 "더 먹어라"고 하자, 임태훈 셰프는 "저희한테는 왜 더 먹으라는 안 하냐"며 질투했다. 이에 어머님은 "옜다"며 열무비빔국수를 건넸고, 궤도는 "알아서 먹어라"고 해 웃음을 안겼다.

이어 임영웅은 "덕분에 너무 잘 먹었다. 얻어 먹은 게 너무 감사해서 노래라고 한 곡 불러드리겠다"며 '섬마을 할매'들을 위한 즉석 콘서트를 열었다.

임영웅은 '연모'를 열창, VIP 좌석 부럽지 않은 1열 시야에서 노래 선물을 받게 된 할머니들의 눈에선 무한 하트가 쏟아져 나왔다. 또한 "설 쇠었다"며 감탄도 터졌나왔다.

