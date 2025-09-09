'서프라이즈 걔' 김하영, 유부녀 초읽기…'식장에 억지로 끌려가나' 유쾌…

스포츠조선

'서프라이즈 걔' 김하영, 유부녀 초읽기…'식장에 억지로 끌려가나' 유쾌한 웨딩사진

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 김하영이 4일 앞으로 다가온 결혼식을 예고했다.

김하영은 9일 자신의 개인 계정에 "시집가기 4일전. 모두 김하영 보러 올 준비하고 계시죠?"라며 사진 2장을 공개했다.

사진에서 김하영은 순백의 웨딩드레스를 입고 턱시도를 입은 예비 신랑의 안내에 깜짝 놀라는 모습이다. 또 다른 사진에서는 도망을 가려는 김하영의 드레스를 잡고 놓아 주지 않는 예비신랑의 모습이 웃음을 자아낸다.


한편 김하영은 지난 달 "프로 시집러 김하영, 드디어 시집 갑니다"라며 직접 결혼 소식을 알려다. 수백 번 '서프라이즈' 속 결혼식을 올렸던 그가 현실에서도 인연을 만나 오는 13일 웨딩마치를 울린다.

예비신랑은 보컬학원을 운영 중인 박상준 씨로 김하영은 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'를 통해 지난 3월 열애 사실을 공개한 바 있다. 방송 당시 "올해 결혼을 약속한 남자친구가 있다"고 밝혔다.
1.

이병헌·12세 子 준후, '짙은 이목구비' 누가봐도 아빠와 아들..."얼굴 공개는 NO" ('이민정 MJ')

2.

'49세 새신랑' 김종국, 신혼여행 대신 헬스장 찾았다..♥신부 반한 성난 등근육

3.

선미, 박진영과 손절설 입 열었다..."다 퍼주는 연애 딱 한번 했는데" ('살롱드립2')

4.

5대 얼짱 출신 이민정 “아빠 반대로 SM 데뷔 무산…사춘기엔 원숭이 닮았다 소리도”

5.

이효리, ♥이상순 어깨에 찰싹..요가도 내조도 ‘열일’ 중인 아난다 원장님

