김종국 ♥새신부 정체 직접 밝혔다 "비 연예인, 헬스 종사자도, 20살 연하도 아니야"

기사입력 2025-09-10 08:04


[스포츠조선 이유나 기자]KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 지난 5일 결혼한 짠돌이 새신랑 김종국이 이 시대의 사랑꾼 박영규로부터 "와이프에게 돈을 맡겨라"라는 청천벽력 같은 조언을 듣는다.

오는 11일(목) 방송되는 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들(이하 '옥문아')는 지난 7년간 세상의 모든 잡학 지식을 뇌에 채웠던 문제아들이 다시 뭉쳐 기상천외한 문제들을 두고 펼치는 도파민 터지는 퀴즈 전쟁으로, 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재가 대결을 펼친다.

이번 주 방송에서는 이 시대의 사랑꾼, 배우 박영규가 옥탑방 손님으로 찾아온다. 박영규는 지난 5일 결혼한 새신랑 김종국에게 본인의 경험담을 바탕으로 솔직한 결혼 생활 조언을 전해 공감을 자아낸다.

박영규는 만 49세 김종국에게 "이제 초혼이야? 너 나이 때 나는 두 번째 결혼했어"라며 솔직하게 과거를 밝혀 옥탑방을 웃음바다로 만든다. 이어 박영규는 "와이프에게 모든 걸 다 줘. 금고 키도 주고, 비밀번호도 다 줘"라며 사랑꾼의 모습을 드러내 김종국을 당황시킨다. 김숙이 "선배님도 다 맡기셨어요?"라고 묻자, 박영규는 "그렇진 않지"라며 급하게 말을 돌려 김종국을 빵 터지게 만든다. 이에 박영규는 "다 퍼주는 마음으로 살라는 뜻"이라며 다급히 수습에 나서 웃음을 자아낸다. 아울러 박영규가 "화끈하게 줄 거 다 주고 헤어졌어"라며 김종국에 화끈한 상남자식 이별 방법을 공개하자, 김숙은 "이제 결혼하는 애한테 이 조언이 맞는 거냐"면서 동공지진을 일으킨다는 후문이다.


그런가 하면, 이날 김종국은 새 신부를 둘러싸고 항간에 떠도는 궁금증들에 대해 해명에 나선다고. 김종국은 "헬스 종사자도, 20살 차이도 아니다"면서 "연애 기간이 길지 않아서 소문이 안 난 것"이라며 목격담이 없는 이유를 덧붙인다. 이에 김숙은 "꽁꽁 숨겨서 인형과 결혼하는 줄 알았다"고 돌직구를 날려 웃음을 자아낸다.

새신랑 김종국의 새로운 모습과 함께 박영규의 뼈를 때리는 현실적인 조언은 '옥문아' 본 방송에서 확인할 수 있다.

옥탑방에서 펼치는 도파민 폭발의 수다와 퀴즈 전쟁이 담기는 '옥탑방의 문제아들'은 매주 목요일 오후 8시 30분에 KBS 2TV에서 방송된다.

사진 제공｜KBS '옥탑방의 문제아들'

lyn@sportschosun.com

