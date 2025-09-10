스포츠조선

심형탁, 아들 태어난지 7개월 만에 좋은 소식…"♥사야와 자녀 수 합의"(라스)

기사입력 2025-09-10 08:41


심형탁. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 2023년 일본인 사야와 결혼한 배우 심형탁이 올해 1월 아들 하루를 품에 안은 가운데, 현실적인 결혼 생활과 자녀 계획을 솔직히 공개한다.

10일 방송되는 MBC '라디오스타'는 김수용, 임형준, 심형탁, 김인만이 함께하는 '마음은 부자아빠 몸은 가난한아빠' 특집으로 꾸며진다.

심형탁은 지난 2023년 일본인 아내 히라이 사야와 18세 나이 차를 극복하고 결혼해 화제를 모았고 올해 1월 아들 하루의 탄생 소식을 전했다. 또 최근에는 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 합류해 시청자의 마음을 사로잡고 있다.


사진 제공=MBC
최근 아내와 자녀 수에 대해 합의한 사실을 털어놓는다. 아내와 원하는 자녀 수가 달라 합의점을 찾았다면서 현실적인 고민을 공개한 것.

문화 차이를 극복한 한일 합작 육아 에피소드는 웃음을 터트리게 한다. 그는 아내의 의사에 따라 출산부터 산후조리, 그리고 육아에 이르기까지 '2인 1조'로 시간대를 달리해 육아를 전담 마크하고 있다고 밝힌다. 또 자장가로 임재범의 '고해' 등을 개사해 하루를 재웠던 특별한 순간을 털어놓아 웃음과 감동을 동시에 안긴다.


사진 제공=MBC
본업인 연기를 하러 촬영장을 다니면서도 육아를 놓지 않아 코피를 수도 없이 쏟았다고 밝혀 모두를 놀라게 한다.

또 대표적인 도라에몽 덕후답게 결혼 후에도 아내 몰래 도라에몽 피규어를 들여놓는 비법을 공개해 폭소케 한다. 그는 "일본에서는 아버지-본인-아들까지 이어지는 '3대 도라에몽' 문화가 있다"라며, 하루와 함께 도라에몽 영화를 보러 가고 싶다는 꿈을 전한다. 이어 "하루가 도라에몽을 좋아하도록 세심하게 신경 쓰고 있다"라며 본인만의 도라에몽 조기 교육법을 밝혀 웃음을 자아낸다.

심형탁은 이 밖에도 일본 처갓집에서 겪은 문화 차이와 유머러스한 에피소드까지 공개해 공감을 살 예정이다.


육아 고충과 웃음이 교차하는 심형탁의 얘기는 10일 수요일 오후 10시 30분 방송되는 '라디오스타'를 통해 공개된다.


사진 제공=MBC

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com



