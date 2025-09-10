스포츠조선

'은수 좋은 날' 송현욱 감독 "은수? 이영애만이 할 수 있는 캐릭터"

기사입력 2025-09-10 08:47


'은수 좋은 날' 송현욱 감독 "은수? 이영애만이 할 수 있는 캐릭터"
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이영애가 '은수 좋은 날'을 통해 역대급 연기 변신에 나선다.

20일 첫 방송 예정인 KBS2 새 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날'(극본 전영신, 연출 송현욱)은 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수와 두 얼굴의 선생 이경이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 위험 처절한 동업 일지를 그린 작품이다.

이영애는 극 중 평범한 주부에서 금기의 세계로 뛰어드는 강은수 역을 맡았다. 그는 가족을 지키기 위해 마약 관련한 일에 발을 들이며 점차 변모해가는 처절한 여정을 통해 현실적인 공감을 불러일으키며 강렬한 몰입감을 이끌 예정이다.

극 초반 이영애는 가정을 위해 알뜰살뜰 살아가는 전형적인 엄마이자 아내로 등장해 가장 현실적이고 편안한 모습으로 안방극장을 찾는다. 극중 은수는 남편의 병세 악화와 경제적 위기에 맞닥뜨리게 되고, 뜻밖의 유혹 앞에서 점점 본질을 잃어가는 인물로 변화해 간다.

이영애는 단순한 '모성 캐릭터'를 넘어, 벼랑 끝에 몰린 한 인간의 생존기를 그려낸다. 그는 은수를 통해 폭넓은 감정선과 섬세한 내면 연기를 선보이며 시청자들에게 깊은 울림을 전할 예정이다.

그동안 다채로운 작품 속에서 매력적인 여성 캐릭터를 구축해온 그는 이번 작품에서 가장 과감한 변신에 나선다. 위기 속에서 폭발하는 강렬한 연기 변주로 은수의 험난한 여정을 밀도 있게 그려낼 전망이다.

송현욱 감독은 "청순의 대명사이자 처절한 복수의 아이콘으로 자리해 온 이영애는 평범하고 착한 얼굴 속에 감춰진 욕망과 집념을 동시에 가진 배우다. '은수 좋은 날'에서는 지금껏 출연한 모든 작품을 통틀어 가장 많은 액션과 섬세한 감정 연기를 선보일 예정"이라며 예비 시청자들의 기대감을 높였다.

또한 송 감독은 "이영애 배우는 촬영 과정에서 직접 아이디어를 내며 캐릭터의 변화를 능동적으로 만들어갔고, 평범한 주부라는 출발선에서 점차 욕망과 혼란에 물드는 과정을 탁월하게 표현했다. 모성과 욕망까지 아우르는 강은수 캐릭터는 오직 이영애만이 완성할 수 있는 캐릭터다"라며 "시청자분들도 '은수 좋은 날'을 보시면 배우가 이 작품을 왜 선택했는지 아시게 될 것"이라며 극찬을 아끼지 않았다.


이처럼 평범한 주부의 삶에서 금기의 세계로 발을 들이며 깊은 감정 연기와 다채로운 액션까지 오가는 이영애의 새로운 얼굴은 올가을 안방극장을 뜨겁게 달굴 것으로 기대를 모은다.

한편 KBS2 새 토일 미니시리즈 '은수 좋은 날'은 20일 오후 9시 20분 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

