주현영, 수상한 가사도우미로 변신…이번엔 또 얼마나 강렬할까 ('착한 여…

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 주현영이 '착한 여자 부세미'에서 강렬한 존재감을 예고했다.
극 중 백혜지(주현영)는 가성그룹 저택에서 일하는 가사도우미이자 김영란(전여빈)과 가깝게 지내는 몇 안 되는 인물. 특유의 능청스럽고 꾸밈없는 모습으로 상대방을 무장해제하다가도 속내를 알 수 없는 태도를 보이는 등 어디로 튈 지 모르는 행보로 모두를 긴장하게 한다. 특히 모든 언행을 조심해야 하는 국내 굴지의 그룹의 대저택에서 일하는 만큼 예상할 수 없는 백혜지가 보여줄 행보들이 호기심을 부추긴다.
공개된 사진 속 백혜지는 차분하면서도 묘하게 차가운 분위기를 유지하며 저택 곳곳을 누비고 있어 눈길을 끈다. 무엇보다 의중을 알 수 없는 눈빛은 깊은 인상을 남겨 백혜지의 활약이 더 기대된다.
한편 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'는 오는 29일 오후 10시 채널 ENA를 통해 첫 방송된다. 매주 월, 화요일 오후 10시 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.
