주현영, 수상한 가사도우미로 변신…이번엔 또 얼마나 강렬할까 ('착한 여…

주현영, 수상한 가사도우미로 변신…이번엔 또 얼마나 강렬할까 ('착한 여자 부세미')

기사입력 2025-09-10 09:22


사진 제공=KT스튜디오지니

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 주현영이 '착한 여자 부세미'에서 강렬한 존재감을 예고했다.

29일 처음 공개되는 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'(극본 현규리, 연출 박유영)에서 주현영은 가성그룹 오너 일가 저택에서 일하는 백혜지 역을 맡았다.

'착한 여자 부세미'는 인생 리셋까지 카운트다운 3개월, 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마. 전여빈(김영란 역), 진영(전동민 역), 서현우(이돈 역), 장윤주(가선영 역) 등 화려한 라인업으로 관심을 모으고 있다.

극 중 백혜지(주현영)는 가성그룹 저택에서 일하는 가사도우미이자 김영란(전여빈)과 가깝게 지내는 몇 안 되는 인물. 특유의 능청스럽고 꾸밈없는 모습으로 상대방을 무장해제하다가도 속내를 알 수 없는 태도를 보이는 등 어디로 튈 지 모르는 행보로 모두를 긴장하게 한다. 특히 모든 언행을 조심해야 하는 국내 굴지의 그룹의 대저택에서 일하는 만큼 예상할 수 없는 백혜지가 보여줄 행보들이 호기심을 부추긴다.

공개된 사진 속 백혜지는 차분하면서도 묘하게 차가운 분위기를 유지하며 저택 곳곳을 누비고 있어 눈길을 끈다. 무엇보다 의중을 알 수 없는 눈빛은 깊은 인상을 남겨 백혜지의 활약이 더 기대된다.

그동안 주현영은 여러 드라마, 영화에 출연해 코믹부터 공포까지 다양한 장르를 섭렵하며 넓은 연기 스펙트럼을 입증했던 바, 백혜지 캐릭터를 통해 보여줄 새로운 변신이 궁금해지고 있다.

한편 지니 TV 오리지널 '착한 여자 부세미'는 오는 29일 오후 10시 채널 ENA를 통해 첫 방송된다. 매주 월, 화요일 오후 10시 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙에서 공개된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

