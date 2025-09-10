'새혼' 김준호·이상민, 비난 여론에도 '돌싱포맨' 잔류 확정…"인생 제…

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] SBS 화요 예능 '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')이 방송 200회를 맞이했다.
이어 '돌싱포맨'이 지금까지 올 수 있었던 비결로 다른 토크쇼에서 보기 힘든 '날 것의 매력'을 꼽았다. 서 PD는 "방송용 포장이나 연출을 최소화하려고 많이 애썼다. 생방송이 아님에도 불구하고, 편집으로 뭔가 미화하는 대신 날 것의 리액션과 '아차차' 실수까지 그대로 담으려 했다. 그게 시청자분들께는 '가짜 예능이 아닌 진짜 수다방'처럼 느껴진 게 아닌가 싶다"고 덧붙였다.
이밖에 '돌싱포맨'은 매회 신박한 게스트 조합이 성사되며 큰 웃음을 선사하고 있는데 제작진은 섭외 포인트로 '의외성'을 꼽았다. 서 PD는 "기본적으로 '돌싱포맨'과 붙었을 때 시너지가 날 수 있는지, '돌싱포맨'과 붙였을 때 10분 안에 웃음이 나올 수 있는지 고민한다. 예를 들어, 평소 전혀 접점이 없어 보이던 분들이 나와서 돌싱포맨과 티격태격 케미를 보여줄 때 반응이 폭발적이더라"면서 "어떤 게스트 분은 '저 돌싱도 아닌데 괜찮나요?'라고 난감해했지만, 녹화 끝나고 나서는 '이런 편한 녹화 처음이었다'며 지인을 게스트로 추천했다"고 전했다. 더불어 섭외하고 싶은 게스트로는 글로벌 K-POP 아이돌과 함께 '돌싱포맨'을 얼어붙게 만드는 대선배 혹은 옛 인연이 있는 분들의 출연을 꼽아 '돌싱포맨' 제작진다운 바람을 드러냈다.
'돌싱포맨'은 매주 화요일 밤 10시 40분에 방송된다.
