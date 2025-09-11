김종국, ♥아내 정체 직접 밝혔다.."20살 차이? 헬스자 종사자? 사실…

|
[스포츠조선 김소희 기자]KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 지난 5일 결혼한 짠돌이 새신랑 김종국이 이 시대의 사랑꾼 박영규로부터 "와이프에게 돈을 맡겨라"라는 청천벽력 같은 조언을 듣는다.
박영규는 만 49세 김종국에게 "이제 초혼이야? 너 나이 때 나는 두 번째 결혼했어"라며 솔직하게 과거를 밝혀 옥탑방을 웃음바다로 만든다. 이어 박영규는 "와이프에게 모든 걸 다 줘. 금고 키도 주고, 비밀번호도 다 줘"라며 사랑꾼의 모습을 드러내 김종국을 당황시킨다. 김숙이 "선배님도 다 맡기셨어요?"라고 묻자, 박영규는 "그렇진 않지"라며 급하게 말을 돌려 김종국을 빵 터지게 만든다. 이에 박영규는 "다 퍼주는 마음으로 살라는 뜻"이라며 다급히 수습에 나서 웃음을 자아낸다. 아울러 박영규가 "화끈하게 줄 거 다 주고 헤어졌어"라며 김종국에 화끈한 상남자식 이별 방법을 공개하자, 김숙은 "이제 결혼하는 애한테 이 조언이 맞는 거냐"면서 동공지진을 일으킨다는 후문이다.
옥탑방에서 펼치는 도파민 폭발의 수다와 퀴즈 전쟁이 담기는 '옥탑방의 문제아들'은 매주 목요일 오후 8시 30분에 KBS 2TV에서 방송된다.