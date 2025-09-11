[SC리뷰] "2억으로 만든 200억짜리 완성도"…'안식'할 생각이 없는…

스포츠조선

[스포츠조선 조지영 기자] 집요한 박정민이 아주 지독한 얼굴로 돌아왔다. 연상호 감독과 만나 최고의 시너지를 발휘한 그의 뉴페이스다. 안식(安息)하지 못한 안식년을 선언한 박정민의 기분 좋은 배신이 그저 반갑다.

실제로 팬데믹을 겪은 뒤 모든 것이 변했다. 한국 영화 황금기, 르네상스를 이끌었던 초호화 블록버스터가 사라졌고 열광했던 관객도 돌아올 생각이 없다. 정확하게는 찬란했던 거품에 한껏 취했던 한국 영화가 준비도 없이 마주한 냉혹한 현실에 속수무책 자멸했다고 봐도 무방하다. 멸망전에 뛰어든 한국 영화의 현재에 곡소리만 가득한 상황. 이를 벗어나기 위해 연상호 감독과 박정민이 믿기 힘들 정도로 초저예산 영화를 들고나와 한국 영화의 막힌 혈을 뚫었다. 정말 오랜만에 '여운'을 남기는 아트버스터의 만남이다.

개봉을 하루 앞둔 지난 10일 오후 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 열린 언론 시사회를 통해 미스터리 영화 '얼굴'(연상호 감독, 와우포인트 제작)이 베일을 벗었다. 제50회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션에 초청된 '얼굴'은 영화제에서 전 세계 최초 월드 프리미어로 공개되어야 하는 규칙 때문에 어쩔 수 없이 개봉 하루 전 영화의 얼굴을 공개해야만 했고, 다행히 기대 이상의 뜨거운 반응을 얻는 데 성공했다.

애를 태웠던 '얼굴'의 이야기는 이렇다. 태어났을 때부터 앞을 못 보는 장애를 가진 남자 임영규(박정민·권해효)가 사람들의 멸시와 스스로 만든 모멸감에 벗어나기 위해 갖은 노력으로 전각에 매진했고 그 분야의 장인으로 거듭나면서 모두의 칭송을 받았다. 한국의 '살아있는 전설'로 불렸던 시각장애인 임영규에겐 자신의 젊은 시절을 꼭 닮은 아들 임동환(박정민)이 있었다.

하나뿐인 아들에게 자신이 어렵게 일궈온 공방 청풍전각을 더욱 쉽고 안전하게 물려주기 위해 홍보성 다큐멘터리를 촬영하던 중 예상치 못한 소식을 듣게 된다. 40년 전 사라진 아내, 정영희(신현빈)의 백골 시신이 발견됐다는 것. 갓난쟁이였던 자신과 장애를 가진 아버지를 버리고 사라진 어머니의 소식을 알게 된 아들 임동환도 그저 황당할 뿐. 엎친 데 덮친 격 백골 시신인 어머니의 장례를 뒤늦게 치르던 임동환에게 생면부지한 어머니의 언니들이 찾아왔고 "괴물 같았다"며 어머니의 얼굴을 말하는 이들의 무례함에 속에서 울화가 치밀어 오르는 동시 어머니에 대한 궁금증이 커지면서 점점 그날의 믿을 수 없는 충격적인 사건을 마주하게 된다.


'얼굴'은 '부산행'(16) '염력'(18) '반도'(20) 등으로 블록버스터급 '연니버스' 세계관을 구축한 연상호 감독의 결이 다른 파격 도전과 같다. 연상호 감독의 초기 작품에서 보였던 날카로운 문제의식과 확고한 주제 의식을 다시 엿볼 수 있는 작품으로 절치부심한 문제작이다. '연상호 초심을 되찾았다'라는 평가가 아깝지 않을 정도로 멋 부리지 않은, 날것 그대로의 묵직한 서사를 가득 담은 '얼굴'은 기존 연상호 감독의 작품과 확연한 차별점을 가지며 예상치 못한 신선함까지 선사한다.

더욱이 '얼굴'은 '연상호 사단'으로 불리는 배우와 제작진 20여명이 극소수로 뭉쳐 단 2주의 프리 프로덕션과 13회 차 촬영, 순제작비 2억원이라는 초저예산 제작비만으로 만들어진 영화라 더욱 의미가 깊다. 200억원을 뛰어넘는 고예산 제작비로 완성된 블록버스터에 치중돼 큰 리스크를 안게 된 위기의 한국 영화에 새로운 가능성, 그리고 돌파구를 연 프로젝트다.


무(모)한 도전에 앞장선 연상호 감독의 패기에 칼춤을 춘 배우들의 열연도 '얼굴'의 완성도를 200% 끌어올렸다. 매 작품 얼굴을 갈아 끼우는 괴물 같은 연기력을 보여준 한국 영화계 '파수꾼' 박정민이 데뷔 이래 처음으로 1인 2역에 도전하며 '얼굴'의 선봉에 섰다. 전매특허 '결 다른 짜증'부터 섬뜩한 광기까지 분마다 다른 얼굴로 103분의 러닝타임을 가득 채웠다. 젊은 임영규로 변신한 박정민은 시각장애인의 디테일한 눈빛 연기도, 전각 장인 리얼리티도 어느 것 하나 부족함이 없지만 그중에도 백미는 후반부 켜켜이 감정을 쌓아 터트리는 아들 임동환의 감정선이다. 기교 없이 돌직구로 내리꽂는 박정민의 집요하고 지독한 열연이 '얼굴'이 말 하고자 하는 진짜 얼굴, 민낯이다. 스스로 한계를 느껴 안식년을 선언한 그의 고민이 엄살로 느껴지는 순간이다.


박정민과 임영규의 감정을 나눠 표현한 권해효의 안정적인 서포트도 완벽했다. 선인부터 악인까지 다양한 캐릭터로 입체적인 얼굴을 보여준 '믿고 보는' 권해효는 과거와 현재를 오가는 임영규 캐릭터를 든든하게 세우는 근간으로 묵직한 파워를 과시한다. '얼굴'에서 가장 혹독한 도전에 나선 신현빈의 눈물겨운 노력도 빠져서는 안 된다. 신현빈은 '얼굴'에서 단 한 장면도 얼굴이 드러나지 않는 과감한 시도를 펼친 것. 움츠러든 어깨와 거북목, 거친 손과 어딘가 불편한 목소리까지 얼굴을 제외한 모든 바디 액팅으로 얼굴 없는 정영희를 완성했다. 배우로서 가장 강력한 힘인 얼굴을 잃은 신현빈이 영화 전반 미스터리를 주도하는 인물로 가장 강력한 '얼굴'이 됐다. 신현빈의 인생 최고의 커리어이자 평생 잊지 못할 인생 캐릭터라 자신해도 손색이 없다.


아름다움에 대한 고착된 편견과 시선, 사회가 만든 왜곡, 한국의 고도성장에 숨겨진 이면의 민낯을 파고든 '얼굴'은 보는 내내 불편하지만 한편으로는 많은 생각으로 내면의 파동을 일으킨다. 분노와 증오의 시대, 괴물 같은 얼굴은 우리 스스로가 만드는 게 아닌지 곱씹고 또 곱씹게 만드는 '얼굴'이다.

이렇듯 '얼굴'은 극장 문을 나왔을 때 가볍게 연소되어 버리는 팝콘 무비와 '차원이 다른' 볼거리를 제공한다. 2억원으로 200억원 완성도를 보여준 좋은 한국 영화 사례로 남을 수 있을지 관심이 쏠린다.

한편, '얼굴'은 오늘(11일) 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

