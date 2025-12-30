이진호 "숙행, 해당男 '유부남인것 알고 있었나'가 관건…소송 예상하고 출연강행 했나"(연예뒤통령)

기사입력 2025-12-30 22:05


이진호 "숙행, 해당男 '유부남인것 알고 있었나'가 관건…소송 예상하고 …

[스포츠조선 고재완 기자] 트로트 가수 숙행이 상간녀 소송 논란에 휘말리며 출연 중이던 MBN '현역가왕3'에서 하차했다.

유튜브 채널 '이진호 연예뒤통령'은 30일 'CCTV까지 박제 됐는데.. 트로트 여가수 숙행은 왜 억울해할까?'라는 제목의 영상으로 이 사건에 대한 정황을 공개했다.

방송에서 정리된 내용에 따르면, 20년 차 가정주부인 한 여성은 남편의 외도를 의심하던 중 남편이 가족여행을 취소하고 외박과 가출을 반복했으며, 결국 숙행의 행사장까지 따라간 사실을 확인했다. 이후 아파트 CCTV를 통해 두 사람이 포옹과 키스를 하는 장면 등 스킨십 정황이 담긴 영상이 확보됐다고 주장했다.

아내는 숙행에게 직접 연락을 취했으나 "친구 사이"라는 답변을 들었고, 이후 "연락을 계속하면 소속사를 통해 고소하겠다"는 말을 들었다고 전했다. "내 남편을 돌려달라"는 메시지에는 "제가 가지지도 않은 분을 왜 달라고 하느냐"는 답을 받았다고 주장했다. 결국 아내는 내용증명을 보내며 문제를 공식화했고, 이 사실을 방송을 통해 공개했다.


이진호 "숙행, 해당男 '유부남인것 알고 있었나'가 관건…소송 예상하고 …
폭로가 나온 뒤 숙행은 반나절 만에 자신의 SNS를 통해 입장을 밝혔다. 그는 "최근 불거진 개인적인 일로 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드린다"며 "출연 중이던 프로그램에서는 하차해 더 이상의 피해가 가지 않도록 하겠다"고 전했다. 이어 "모든 사실관계는 추후 법적 절차를 통해 밝히겠다"고 덧붙였다.

숙행 측의 핵심 주장은 자신 역시 '피해자'라는 점이다. 방송에 따르면 숙행은 해당 남성이 "이미 가정이 파탄났고 재산 분할과 위자료 정리도 끝났다"며 법적 절차만 남았다고 말해 이를 믿고 만남을 이어갔고, 사실과 다르다는 점을 인지한 뒤에는 관계를 정리했다는 입장이다.

하지만 이진호는 법률 관계자의 말을 빌려 해당 남성은 서류상 완전히 정리된 싱글이 아니었고, 숙행 역시 그 사실을 인지하고 있었을 가능성을 제기했다. 때문에 "숙행의 책임 역시 가볍지 않다"는 해석이 나왔다.


이진호 "숙행, 해당男 '유부남인것 알고 있었나'가 관건…소송 예상하고 …
또 하나의 쟁점은 위약금 문제다. 숙행이 "위약금을 혼자 감당할 수 없어 남성을 상대로 대응해도 되느냐"는 취지의 발언을 했다는 주장도 나왔다. 다만 제작진과 업계에 따르면, 과거 유사 오디션 프로그램 사례에서 출연자 논란으로 위약금이 청구된 전례는 없었던 것으로 전해졌다.


논란의 시점 역시 도마에 올랐다. 아내가 내용증명을 보낸 시점은 지난 9월, '현역가왕3' 출연 결정과 녹화는 10월에 이뤄졌다는 주장이다. 즉 숙행이 분쟁 가능성을 인지한 상태에서 프로그램 출연을 강행한 것 아니냐는 지적이 제기됐다.

결국 숙행은 프로그램 하차와 함께 전국적으로 큰 이미지 타격을 입은 상황이다. 억울함을 호소하고 있지만, 방송에서는 "법적 절차를 통해 명확한 사실관계가 확인되지 않는 한 반전을 기대하기는 쉽지 않아 보인다"는 전망도 나왔다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'40억 자산가' 전원주, 전재산 기부 선언 "열심히 사는 사람에게 주겠다"

2.

'이혼' 서유정, 건강 악화로 전신마취 수술 앞뒀다 "너무 늦게 발견해"

3.

조혜련, 유재석·신동엽 과거 폭로 "나이트 DJ 시절 덜덜 떨어..쉽지 않아"

4.

강남, 러닝으로 20kg 감량 성공 "기안84 덕분..♥이상화가 좋아해"

5.

이수지, 가슴 아픈 이별에 오열 "마음 고생 다이어트로 47kg 진입" ('에겐녀 뚜지')

연예 많이본뉴스
1.

'40억 자산가' 전원주, 전재산 기부 선언 "열심히 사는 사람에게 주겠다"

2.

'이혼' 서유정, 건강 악화로 전신마취 수술 앞뒀다 "너무 늦게 발견해"

3.

조혜련, 유재석·신동엽 과거 폭로 "나이트 DJ 시절 덜덜 떨어..쉽지 않아"

4.

강남, 러닝으로 20kg 감량 성공 "기안84 덕분..♥이상화가 좋아해"

5.

이수지, 가슴 아픈 이별에 오열 "마음 고생 다이어트로 47kg 진입" ('에겐녀 뚜지')

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후가 153km 쾅쾅! 5위 이정후, 3위 이정후, 2위도 이정후 → TOP5 이정후 지분 60% 도대체 뭐길래

2.

발만 빠른 외야수의 운명, 26살인데 벌써 5번째 트레이드...LAD가 도루왕을 버렸다

3.

[현장인터뷰]KT 문경은 "김선형, 올스타전 전후 (복귀) 가능성 얘기" vs 삼성 김효범 "투혼 보여줬으면 좋겠다"

4.

'오피셜' 임박! 축구화에 'SON' 새기면 뭐하나, 유럽 1티어 폭로! 손흥민 우승 일등 공신 "방출 합의 완료"→"최종 결정만 남았다"

5.

40억 투자→"술 세게 마셨다" 고백…역대 7번째 기록에도 은퇴, "노력한 선수로 기억해주길"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.