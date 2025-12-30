'40억 자산가' 전원주, 전재산 기부 선언 "열심히 사는 사람에게 주겠…

30일 유튜브 채널 '전원주인공'에서는 '누님…4천만 원만 빌려..주시오! 꼰대희 힘듭니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
전원주는 유튜버 선배인 '꼰대희' 김대희를 만나 유튜브 비법에 대해 배우기로 했다. 전원주는 "힘들고 어려울 때 연락해라. 서로 힘이 되게"라고 든든하게 말했고 김대희는 "지금 많이 힘들다. 4천만 원만 빌려달라. 보증 선게 잘못됐다. 4천만 원이면 해결될 거 같다"고 부탁했다. 이에 전원주는 "무슨 띠냐"며 "용띠는 아무거나 해도 돼"라며 말을 돌려 웃음을 안겼다.
김대희는 "누님이 처음에 저한테 어떻게 하면 잘될지 물어보지 않았냐. 그 해답은 이미 말씀하셨다. 한 계단 한 계단 욕심 부리지 말고 티끌모아 태산인 것처럼 구독자 분들도 한 분 한 분 모여서 태산 같은 채널이 될 것"이라고 말했다.
이에 전원주는 "내가 아끼고 쓰고 모으고 쓰고 뿌릴 줄 알고 그러면 그게 명품"이라 했지만 김대희는 "근데 왜 안 뿌리시냐"고 물어 웃음을 안겼다.
마지막으로 김대희는 "유튜브라는 게 엔딩이 중요하다. 임팩트 있게 끝나야 좋다"며 "대체로 삼행시 이런 거 있지 않냐"고 전원주 삼행시를 제안했다. 이에 전원주는 "전재산은 원하는 사람이 아니라 열심히 하는 사람에게 주겠다"고 뜻밖의 기부 선언을 해 모두를 놀라게 했다. 김대희는 "지금까지 들은 삼행시 중 최고"라고 감탄했다.