'40억 자산가' 전원주, 전재산 기부 선언 "열심히 사는 사람에게 주겠…

기사입력 2025-12-30 19:13


[스포츠조선 이우주 기자] 배우 전원주가 전재산을 기부하겠다고 선언했다.

30일 유튜브 채널 '전원주인공'에서는 '누님…4천만 원만 빌려..주시오! 꼰대희 힘듭니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

전원주는 유튜버 선배인 '꼰대희' 김대희를 만나 유튜브 비법에 대해 배우기로 했다. 전원주는 "힘들고 어려울 때 연락해라. 서로 힘이 되게"라고 든든하게 말했고 김대희는 "지금 많이 힘들다. 4천만 원만 빌려달라. 보증 선게 잘못됐다. 4천만 원이면 해결될 거 같다"고 부탁했다. 이에 전원주는 "무슨 띠냐"며 "용띠는 아무거나 해도 돼"라며 말을 돌려 웃음을 안겼다.


김대희는 "누님이 처음에 저한테 어떻게 하면 잘될지 물어보지 않았냐. 그 해답은 이미 말씀하셨다. 한 계단 한 계단 욕심 부리지 말고 티끌모아 태산인 것처럼 구독자 분들도 한 분 한 분 모여서 태산 같은 채널이 될 것"이라고 말했다.

이에 전원주는 "내가 아끼고 쓰고 모으고 쓰고 뿌릴 줄 알고 그러면 그게 명품"이라 했지만 김대희는 "근데 왜 안 뿌리시냐"고 물어 웃음을 안겼다.

마지막으로 김대희는 "유튜브라는 게 엔딩이 중요하다. 임팩트 있게 끝나야 좋다"며 "대체로 삼행시 이런 거 있지 않냐"고 전원주 삼행시를 제안했다. 이에 전원주는 "전재산은 원하는 사람이 아니라 열심히 하는 사람에게 주겠다"고 뜻밖의 기부 선언을 해 모두를 놀라게 했다. 김대희는 "지금까지 들은 삼행시 중 최고"라고 감탄했다.

