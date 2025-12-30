다운증후군 작가 정은혜, 드디어 기쁜 소식 "이제 서은혜"…송지효도 눈물 [2025 SBS 연예대상]

최종수정 2025-12-30 22:24

[스포츠조선 이우주 기자] '2025 SBS 연예대상' 정은혜 부부가 선한영향력상을 수상했다.

30일 상암 SBS 프리즘타워에서 '2025 SBS 연예대상'이 열렸다. 진행은 전현무, 이수지, 차태현이 맡았다.

'동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 진정한 사랑에 대해 알려준 다운증후군 작가 정은혜 부부는 선한영향력상을 수상해 무대 위에 올랐다.

정은혜는 "이제는 정은혜가 아니라 서은혜다. 성을 바꾼다 했는데 법원에서 허가가 났다"고 기쁜 소식을 먼저 알렸다. 정은혜는 '동상이몽2'을 통해 새아빠의 성을 따라 성본을 변경하기 위한 절차를 밟고 있다고 밝힌 바 있따.

정은혜는 "'동상이몽2'을 통해서 저희 같은 발달장애인들도 결혼생활을 할 수 있다는 것을 보여줘서 좋았다. 엄마, 아빠, 이렇게 잘 키워주셔서 감사하다. 앞으로도 저희 부부 일하면서 사랑하면서 100살까지 팔팔하게 잘 살겠다"고 인사했다. 객석에서 정은혜의 소감을 바라보던 송지효는 울컥한 듯 눈물을 보였다.

정은혜의 남편 조영남 역시 "평생 행복하게 잘 살겠다. 감사하다"고 인사했다. 이어 부부는 "여러분들도 2026년에도 새해복 많이 받으시라"고 새해 인사와 함께 손하트 포즈로 마무리했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.

