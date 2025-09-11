이병헌, 토론토영화제서 '특별공로상' 수상.박찬욱 감독 "비범한 평범성"…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 이병헌이 제50회 토론토국제영화제에서 영화 발전에 기여한 공로를 인정받아 'TIFF 트리뷰트 어워즈' 특별공로상을 수상했다.
또한 "지금, 감독과 함께 새로운 영화 '어쩔수가없다'를 선보이게 되어 감회가 깊다. 15년 전 처음 들었던 이야기가 이제야 스크린에서 생명을 얻게 되었는데, 꼭 봐야 하는 이야기라 믿는다. 앞으로도 여러분이 '어쩔 수 없이' 보게 될 작품들로 관객을 만날 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.
그는 마지막으로 "이 상은 나 자신만을 위한 것이 아니라, 지금까지 한국 문화가 전 세계에서 이룩한 자랑스러운 업적과 성장에 대한 인정이라 생각하고 겸허히 받겠다"며 관록과 겸손이 묻어나는 소감으로 마무리했다.
이병헌이 열연을 펼친 '어쩔수가없다'는 제82회 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청돼 9분간기립박수를 받은 것은 물론, 외신 및 평단의 뜨거운 호평을 받았으며, 제30회 부산국제영화제 개막작으로 아시아 최초 공개를 앞두고 있다. 또한 이번 TIFF에서는 북미 갈라 프리젠테이션 부문에, 제63회 뉴욕영화제 메인 슬레이트 부문에도 공식 초청되며 국내외 영화계의 기대를 모으고 있다.
