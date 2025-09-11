윤은혜, 가수 은퇴 이유 있었다 "염산 물총 맞아 실명할 뻔" 충격 트라…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 윤은혜가 충격적인 과거 트라우마를 고백한다.
이날 방송은 1990년대 서울 곳곳에서 벌어졌던 재개발 철거 참상에 대해 파헤친다. 소위 '용역 깡패'라 불리는 이들은 공권력의 묵인 속에 폭행, 재산 파괴, 인권 유린 뿐만 아니라, 초등학생들을 계단 아래로 던지고, 임산부에게 폭행을 가하고, 부녀자를 성폭행하는 만행을 저질렀다. 긴박한 해외 분쟁 지역을 취재했던 기자조차 참혹한 현장을 두고 "전쟁터 못지않았다"라고 회고했을 정도. 또한 일명 '너구리 작전'이라 불리는 '적준 용역'의 비인도적인 철거 방식 등도 조명돼 악명 높았던 이들의 만행을 이야기 한다.
그런가 하면, 영상을 지켜보던 윤은혜는 "감옥에 가야지요 이 정도면 싹 다 가야지요"라며 격분하고, KCM은 "사람이 아닌 것 같다. 악마다"라며 분노하며, 채서진은 "너무 너무 잔인하다. 살아있는 지옥이다"라며 입을 다물지 못한다고.
과연 '적준 용역'의 실체는 무엇이며, 공권력이 잔혹한 폭력을 방관했던 배경은 무엇일지, 재개발을 빌미로 자행된 폭력의 내막은 '꼬꼬무' 본 방송을 통해 공개된다.
'꼬꼬무'는 세 명의 '이야기꾼'이 스스로 공부하며 느낀 바를 각자의 '이야기 친구'에게, 가장 일상적인 공간에서 1:1로 전달하는 프로그램으로 매주 목요일 저녁 10시 20분에 SBS를 통해 방송된다.
