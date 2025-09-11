스포츠조선

미소녀 캐릭터 수집형 RPG '스타시드: 아스니아 트리거', 일본 정식 서비스 시작

기사입력 2025-09-11 10:37


미소녀 캐릭터 수집형 RPG '스타시드: 아스니아 트리거', 일본 정식 …



컴투스의 신작 '스타시드: 아스니아 트리거'가 일본 정식 서비스를 시작했다.

'스타시드'는 조이시티가 개발하고 컴투스가 글로벌 서비스하는 AI 미소녀 캐릭터 수집형 RPG로, 인류 멸망 이후 AI 소녀들만 남겨진 미래를 배경으로 플레이어가 개성 넘치는 AI 소녀 '프록시안'들과 함께 세계의 수수께끼를 풀어가는 작품이다. 우치다 마아야, 타카하시 리에 등으로 구성된 성우진과 고퀄리티의 애니메이션 컷신, 인스타시드 등 몰입도를 높여 주는 다양한 콘텐츠가 담겨 있다.

지난해 한국을 비롯해 전세계에서 먼저 서비스를 시작했으며, 매력적인 캐릭터 수집과 육성의 재미, 간편한 전투 시스템 등을 바탕으로 한국과 태국, 대만 등에서 구글 인기 게임 1위를 달성하는 등 세계 여러 지역에서 호평 받았다. 이번 런칭을 통해 일본 구글플레이와 애플 앱스토어에서도 다운로드 가능하다.

컴투스는 일본 유저들의 취향에 최적화된 여러 콘텐츠로 현지화를 했다고 밝혔다. 스토리와 세계관은 물론 '스타시드'만의 강점으로 손꼽히는 캐릭터와의 교감 시스템도 현지화해 선보이며 일본 게이머들이 선호하는 일상적 교류와 캐릭터 성장의 재미를 동시에 강화해 서브컬처의 본고장을 적극 공략한다고 강조했다.

이번 일본 서비스를 기념해 일본 공식 유튜브 채널에선 '스타시드'의 메인 OST 'Shine All Night'의 새로운 뮤직비디오도 공개됐다. 마릴라이트, 세라펄사 등 '스타시드'의 인기 미소녀 캐릭터들이 총출동한 애니메이션 주제곡 풍의 영상으로 더 친근하게 다가갈 계획이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

