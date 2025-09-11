스포츠조선

정동원 "16살에 무면허 운전 연습 사실..협박에 돈 주지 않고 신고" (전문)[공식]

기사입력 2025-09-11 17:10


정동원 "16살에 무면허 운전 연습 사실..협박에 돈 주지 않고 신고" …

[스포츠조선 이유나 기자] 가수 정동원이 소속사를 통해 최근 검찰 조사에 대해 사죄의 마음을 전했다.

11일 정동원 소속사 쇼플레이 엔터테인먼트는 "정동원과 관련해 불미스러운 일이 발생한 점 고개 숙여 사과 말씀드린다"며 "정동원은 지난해 지인으로 지내던 A씨가 정동원 집에서 휴대폰을 가져 갔고, A씨와 지인들은 불법적으로 정동원의 사생활이 담긴 휴대폰 사진첩에 접근했다. 이후 A씨 등은 무면허 운전 영상을 갖고 지속적인 협박을 해왔다"고 밝혔다.

동원은 고향인 하동 집 근처 산길 등에서 약 10분간 운전 연습을 했고, 동승자가 그 모습을 촬영한 사실이 있다고 인정한 것.

이어 "정동원에게 2억 이상의 돈을 내놓으라고 협박했으나 정동원은 응하지 않고 돈을 주지 않았다"며 "법적 처벌을 받을 각오로 공갈범 일당을 경찰에 신고했고, 공갈범들은 현재 구속돼 재판 중에 있다"고 덧붙였다.

그러면서 "정동원은 면허 없이 운전 연습을 한 잘못에 대해 크게 후회하며 반성하고 있다"며 "당사는 이번 일을 계기로 소속 아티스트가 더 성숙하고 책임감 있는 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 관리와 교육에 최선을 다하겠습니다. 또한 앞으로 이와 같은 불미스러운 일이 발생하지 않도록 철저히 지도하겠다"고 밝혔다.

한편 정동원은 지난 2020년 TV조선 오디션 프로그램 '미스터트롯'에 출연해 최종 5위에 오르며 이름을 알렸다. 앞서 지난 2023년에는 이륜차(오토바이) 통행이 금지된 서울 동부간선도로에서 오토바이를 운전하다가 적발돼 기소유예 처분을 받기도 했다.

이하 정동원 소속사 전문


안녕하세요. 정동원 소속사 쇼플레이 엔터테인먼트입니다.

우선, 최근 소속 아티스트 정동원과 관련해 불미스러운 일이 발생한 점 고개 숙여 사과 말씀드립니다.

정동원은 지난해 지인으로 지내던 A씨가 정동원 집에서 휴대폰을 가져 갔고, A씨와 지인들은 불법적으로 정동원의 사생활이 담긴 휴대폰 사진첩에 접근했습니다.

이후 A씨 등은 "정동원이 무면허 운전을 한 영상이 있다"며 지속적인 협박을 해왔습니다. 정동원은 고향인 하동 집 근처 산길 등에서 약 10분간 운전 연습을 했고, 동승자가 그 모습을 촬영한 사실이 있습니다.

공갈범들은 해당 영상을 정동원의 무면허 운전 증거라면서 입막음의 대가로 2억 원 이상의 돈을 내놓으라고 협박했으나 정동원은 응하지 않고 돈을 주지 않았습니다.

이에 정동원은 곧바로 자신의 잘못을 뉘우치고 법적 처벌을 받을 각오로 공갈범 일당을 경찰에 신고했고, 공갈범들은 현재 구속돼 재판 중에 있습니다.

정동원은 면허 없이 운전 연습을 한 잘못에 대해 크게 후회하며 반성하고 있습니다.

당사는 이번 일을 계기로 소속 아티스트가 더 성숙하고 책임감 있는 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 관리와 교육에 최선을 다하겠습니다. 또한 앞으로 이와 같은 불미스러운 일이 발생하지 않도록 철저히 지도하겠습니다.

마지막으로 정동원을 사랑해주시는 팬 여러분과 대중 여러분께 다시 한번 진심으로 사과의 말씀드립니다.

쇼플레이 엔터테인먼트 드림

lyn@sportschosun.com

