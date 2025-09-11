스포츠조선

액션 로그라이크 신작 '셰이프 오브 드림즈', 스팀에서 11일 정식 출시

기사입력 2025-09-11 17:58


네오위즈는 리자드 스무디가 개발한 액션 로그라이트 신작 '셰이프 오브 드림즈(Shape of Dreams)'를 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀을 통해 정식 출시했다고 11일 밝혔다.

'셰이프 오브 드림즈'는 역동적인 로그라이트 액션과 MOBA 스타일의 전투를 결합한 PC 게임이다. 여행자 캐릭터 8종의 매력을 느낄 수 있는 '여행자 숙련도 시스템'과 전략적인 빌드업을 지원하는 '별자리 시스템'을 선보인다. 싱글플레이 및 최대 4명 협동플레이를 지원하며, 이용자는 현실과 꿈의 경계에서 150종 이상의 '기억(Memories)'과 '정수(Essences)' 아이템을 조합해 매번 새로운 빌드를 만들며 깊이 있는 로그라이트 액션을 즐길 수 있다.

출시 가격은 2만 7000원으로, 스팀에서 11일부터 2주간 20% 출시 기념 할인 이벤트를 진행한다. 또 게임 '딥 락 갤럭틱: 서바이버'와 '난설'과의 협업을 통해, 각각 '락 앤 드림(Rock and Dream)', '드림 오브 스노우(Dream of Snow)' 번들 상품을 스팀에서 선보인다. 이 번들을 구매하면 기본 출시 할인에 10%의 추가 할인 혜택이 더해진다.

출시 기념 얼리버드 이벤트로 게임에 접속한 모든 이용자에게 아이템 '몽환의 숲 강아지'를 무료로 증정한다. 아울러 '보스 8회 처치' 퀘스트를 통해 특별 한정 휘장도 제공한다. 한편 '셰이프 오브 드림즈'는 프롤로그 버전 공개 이후 2개월 만에 누적 다운로드 수 50만을 돌파했고, 스팀에서 95%의 '압도적으로 긍정적' 평가를 받았다. 또 '스팀 넥스트 페스트'에서 '인기 트렌딩 탑 10'에 오르며 화제를 모았다고 네오위즈는 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



