액션 로그라이크 신작 '셰이프 오브 드림즈', 스팀에서 11일 정식 출시

|
|
네오위즈는 리자드 스무디가 개발한 액션 로그라이트 신작 '셰이프 오브 드림즈(Shape of Dreams)'를 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀을 통해 정식 출시했다고 11일 밝혔다.
출시 가격은 2만 7000원으로, 스팀에서 11일부터 2주간 20% 출시 기념 할인 이벤트를 진행한다. 또 게임 '딥 락 갤럭틱: 서바이버'와 '난설'과의 협업을 통해, 각각 '락 앤 드림(Rock and Dream)', '드림 오브 스노우(Dream of Snow)' 번들 상품을 스팀에서 선보인다. 이 번들을 구매하면 기본 출시 할인에 10%의 추가 할인 혜택이 더해진다.
출시 기념 얼리버드 이벤트로 게임에 접속한 모든 이용자에게 아이템 '몽환의 숲 강아지'를 무료로 증정한다. 아울러 '보스 8회 처치' 퀘스트를 통해 특별 한정 휘장도 제공한다. 한편 '셰이프 오브 드림즈'는 프롤로그 버전 공개 이후 2개월 만에 누적 다운로드 수 50만을 돌파했고, 스팀에서 95%의 '압도적으로 긍정적' 평가를 받았다. 또 '스팀 넥스트 페스트'에서 '인기 트렌딩 탑 10'에 오르며 화제를 모았다고 네오위즈는 전했다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com