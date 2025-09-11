스포츠조선

박준금, '60대 제니' 논란 해명.."옷 자랑만 한다는 비난 억울"

기사입력 2025-09-11 20:15


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 박준금이 일명 '60대 제니'라는 수식어에 대한 생각을 전했다.

11일 박준금의 유튜브 채널에는 '요즘 대세는 힙!힙!힙! [매거진 준금]'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 박준금은 "오늘 논란을 종식시키겠다. '네가 뭐 제니냐. 인정할 수 없다' 이런 친구들이 많다. 근데 내가 한번도 스스로 제니라고 말한 적은 없다"고 해명했다.


이어 "제니라고 불러주면 솔직히 싫지는 않지 않느냐. 이 나이에 영광이다"라며 "'맨날 나와서 옷만 자랑하냐' 이게 아니라, 저는 패션에 가까이 다가가서 이렇게 입을 수 있다는 걸 많이 보여드리고 싶다. 또 요새 트렌드에 대해서도 말해주고 싶다"고 솔직하게 밝혔다.

이어 박준금은 옷장 속에 있는 힙한 의류를 꺼내 소개하는 시간을 가졌다.

한편 박준금은 최근 종영한 KBS 2TV 주말드라마 '독수리 5형제를 부탁해!'에서 활약하며 시청자들과 만났다.

jyn2011@sportschosun.com

