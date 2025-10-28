'벌써 4안타-2홈런-3타점-3득점' 오타니 LA를 홀리다, 다저스 PS 역사 바꿨다...LAD 5-5 TOR[7회]

최종수정 2025-10-28 12:17

오타니 쇼헤이가 7회말 좌중월 솔로홈런을 날리고 들어와 동료들과 하이파이브를 하며 포효하고 있다. AFP연합뉴스

오타니가 4-5로 뒤진 7회말 동점 솔로포를 터뜨린 뒤 포효하며 내달리고 있다. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 홈런 두 방을 터뜨리며 경기를 팽팽한 접전으로 끌고 갔다.

오타니는 28일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 진행 중인 토론토 블루제이스와의 월드시리즈 3차전서 4번째 타석까지 솔로홈런 2개를 포함해 4타수 4안타 3타점 3득점의 맹타를 휘둘렀다.

리드오프 지명타자로 출전한 오타니는 0-0이던 1회말 첫 타석에서 우측으로 그라운드 룰 2루타를 터뜨렸지만, 후속 세 타자가 모두 범타로 물러나 홈을 밟지는 못했다.

타격감을 끌어올린 오타니는 1-0으로 앞선 3회 1사후 두 번째 타석에서 솔로홈런을 터뜨렸다. 볼카운트 1B2S에서 토론토 선발 맥스 슈어저의 6구째 몸쪽 높은 코스로 날아든 95.1마일 직구를 끌어당겨 우측 펜스를 넘겼다. 발사각 32도, 타구속도 101.5마일, 비거리 389피트로 이번 포스트시즌 7호 홈런.

세 차례 MVP와 세 차례 사이영상 투수가 월드시리즈에서 맞붙은 것은 2009년 페드로 마르티네스와 알렉스 로드리게스 이후 16년 만이다.

이어 오타니는 2-4로 뒤진 5회 1사 1루서 2루타를 날려 타점을 추가했다. 풀카운트에서 상대 바뀐 좌완 메이슨 플루하티의 6구째 몸쪽으로 떨어지는 82.6마일 스위퍼를 밀어쳐 좌중간에 떨어지는 2루타를 날려 1루주자 키케 에르난데스를 홈으로 불러들였다.

오타니의 방망이는 여기에서 멈추지 않았다. 4-5로 뒤진 7회 1사후 4번째 타석에서도 장쾌한 아치를 그렸다. 우완 세란토니 도밍게스의 초구 97.6마일 한복판 직구를 걷어올려 좌중간 펜스를 훌쩍 넘겼다. 발사각 26도, 타구속도 107.8마일, 비거리 401피트.

이번 가을야구 8호 홈런으로 다저스 역대 단일 포스트시즌 최다 홈런 타이를 이뤘다. 2020년 코리 시거가 포스트시즌 18경기에 출전해 8홈런을 기록한 바 있다.


또한 오타니는 단일 포스트시즌서 멀티 홈런 게임을 3차례 연출해 이 부문 역대 첫 번째 선수가 됐다. 그는 신시내티 레즈와의 와일드카드시리즈 1차전서 2홈런, 필라델피아 필리스와의 디비전시리즈 4차전서 3홈런, 그리고 이날 2홈런을 쏘아올렸다.

양 팀은 7회 5-5로 팽팽한 접전을 이뤘다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

