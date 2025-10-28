'신세계 외손녀→신전떡볶이 손자' 재벌 3세 아이돌 시대 열렸다[SC이슈]

'신세계 외손녀→신전떡볶이 손자' 재벌 3세 아이돌 시대 열렸다[SC이슈…

[스포츠조선 김준석 기자] '금수저 아이돌'의 세대가 본격적으로 열렸다.

신세계그룹 외손녀 애니에 이어, 이번에는 신전떡볶이 창립주 일가의 손자 하민기가 아이돌 데뷔를 예고했다.

28일 모덴베리코리아는 "연습생 하민기를 공개한다. 2026년 하반기 신규 보이그룹으로 정식 데뷔할 예정"이라고 밝혔다.

하민기는 2007년생으로, 신전떡볶이 창립주 겸 회장 하성호 대표의 손자다. SM엔터테인먼트 연습생 출신으로 알려졌으며, 185cm의 장신과 뚜렷한 이목구비로 '비주얼형 신인'으로 주목받고 있다.

소속사 측은 "신전떡볶이 일가에서 하민기의 활동을 전폭적으로 응원하고 있다"며 "2026년 하반기 론칭을 목표로 멤버 트레이닝과 콘텐츠 기획에 심혈을 기울이고 있다"고 전했다.

하민기는 "아직은 연습생이지만, 대중에게 진심을 전할 수 있는 아티스트가 되고 싶다"며 "팬들과 직접 소통할 날이 벌써 기다려진다"고 포부를 밝혔다.

하민기의 집안으로 잘 알려진 신전떡볶이는 전국 800개 이상의 가맹점을 운영 중인 대표 떡볶이 프랜차이즈다.

이로써 하민기는 '신전떡볶이 손자 아이돌'이라는 새로운 수식어를 달게 됐다.


한편, 최근 데뷔한 올데이프로젝트의 애니는 신세계그룹 이명희 회장의 외손녀이자 정유경 회장의 장녀로 화제를 모았다.

두 사람 모두 화려한 재벌가 배경에 더해 가수로서의 꿈을 직접 선택했다는 점에서 공통점이 있다.

업계 관계자는 "예전에는 재벌가 자녀가 연예계에 진입하는 일이 드물었지만, 최근은 2세·3세 세대들이 스스로 콘텐츠 산업에 관심을 가지며 직접 무대로 나서고 있다"며 "애니에 이어 하민기까지, 재벌 3세 아이돌 시대가 본격적으로 시작된 셈"이라고 말했다.

narusi@sportschosun.com

