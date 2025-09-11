스포츠조선

'4혼' 박영규, ♥25살연하 아내 공개 후폭풍 "외모 악플에 상처 받아"

기사입력 2025-09-11 21:30


'4혼' 박영규, ♥25살연하 아내 공개 후폭풍 "외모 악플에 상처 받아…

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] '옥문아' 박영규가 데미무어 닮은 '25살 연하' 아내와 방송에 출연하는 소감을 전했다.

11일 방송된 KBS '옥탑방의 문제아들'에는 김종국의 결혼 소식을 듣고 놀란 옥탑방 MC들의 모습이 공개됐다.

이날 박영규는 '살림하는 남자들'에 25살 연하 아내와 출연 중인 것에 대해 언급했다.

박영규는 "'살림하는 남자들' 섭외 요청이 1년간 이어졌다. 그래서 이 여자와 네번째 이혼할게 아니면 화끈하게 보여주자 싶었다. 그리고 이걸 통해서 네번째 이혼만큼은 원천 봉쇄하도록, 끝사랑을 선포하자 싶었다"고 출연을 결심하게 된 계기를 밝혔다.


'4혼' 박영규, ♥25살연하 아내 공개 후폭풍 "외모 악플에 상처 받아…
이어 '살림남' 출연 후 아내의 반응에 대해 "아내와 25년 나이차가 난다. 처음에는 아내가 댓글을 보고 난리가 났다. 곱지 않은 시선에 상처를 너무 받았다. '내가 내 입으로 데미무어라고 한 적 없는데'라며 속상해하더라. 그래서 댓글 너무 신경쓰지 말라고 했다. 머칠을 달랬다"고 털어놨다.

한편 이날 박영규는 지난 5일 결혼한 새신랑 김종국에게 본인의 경험담을 바탕으로 솔직한 결혼 생활 조언을 전해 공감을 자아냈다.

박영규는 만 49세 김종국에게 "이제 초혼이야? 너 나이 때 나는 두 번째 결혼했어"라며 솔직하게 과거를 밝혀 옥탑방을 웃음바다로 만들었다. 이어 박영규는 "와이프에게 모든 걸 다 줘. 금고 키도 주고, 비밀번호도 다 줘"라며 사랑꾼의 모습을 드러내 김종국을 당황시켰다.

이에 김숙이 "선배님도 다 맡기셨어요?"라고 묻자, 박영규는 "그렇진 않지"라며 급하게 말을 돌려 김종국을 빵 터지게 만들었다. 박영규는 "다 퍼주는 마음으로 살라는 뜻"이라며 다급히 수습에 나서 웃음을 자아냈다. 아울러 박영규가 "화끈하게 줄 거 다 주고 헤어졌어"라며 김종국에 화끈한 상남자식 이별 방법을 공개하자, 김숙은 "이제 결혼하는 애한테 이 조언이 맞는 거냐"면서 동공지진을 일으켰다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국, '미우새'서 돌연 母 사라진 이유 "극비리에 결혼 준비하느라"

2.

“너 아직도 약 먹지?” 이경규, 정신과 친구 만나 울컥

3.

'연정훈♥' 한가인, 24살 결혼 후회…"배우 경력 단절·연예인 친구 없어"

4.

박준금, '60대 제니' 논란 해명.."옷 자랑만 한다는 비난 억울"

5.

김종국 '극비 결혼' 이유 속도위반 아니었다 "♥연하의 신부가 원해"

연예 많이본뉴스
1.

김종국, '미우새'서 돌연 母 사라진 이유 "극비리에 결혼 준비하느라"

2.

“너 아직도 약 먹지?” 이경규, 정신과 친구 만나 울컥

3.

'연정훈♥' 한가인, 24살 결혼 후회…"배우 경력 단절·연예인 친구 없어"

4.

박준금, '60대 제니' 논란 해명.."옷 자랑만 한다는 비난 억울"

5.

김종국 '극비 결혼' 이유 속도위반 아니었다 "♥연하의 신부가 원해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'PSG가 너무 밉다' 韓 차세대 에이스 이강인 어떻게 해야 되나...월드컵 앞두고 걱정태산

2.

여기도 손흥민, 저기도 SON HEUNG-MIN…몇 년간 지워지지 않을 '위대한 족적'

3.

'225K인데 고작 10승?' 에이스가 안타까운 사령탑의 속내 "한가지 바람이 있다면…" [대구포커스]

4.

'캡틴' 김광현이 아니라? '대선배' 끝판왕 은퇴에 28sv 마무리가 '꽃돌이' 자처한 이유 [대구현장]

5.

'초비상' KIA 또 부상자 발생, 1이닝 강판 뒤 병원행…'최고 143㎞' 말이 안 되는 구속이었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.