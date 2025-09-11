스포츠조선

'42세 난임' 서동주, 시험관 실패에 시母 앞 오열 "마음 무너졌다"

기사입력 2025-09-11 23:38


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 방송인 겸 미국 변호사 서동주가 난임으로 힘든 근황을 전했다.

11일 서동주의 유튜브 채널에는 '40대인 내가 임신할 수 있을까…? (+임신 준비 제품, 팁 공유) | 난임 브이로그'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 서동주는 시험관 시술을 하며 겪은 고충을 털어놨다.

서동주는 "제가 예쁜 아기를 만나기 위해 노력 중이다. 최근 통배 모으기 실패로 많이 우울했지만 ㅜㅜ 조금이라도 가능성을 높이기 위해 한의원에서 8체질 검사를 받아보겠다"라고 전했다.

이어 서동주는 8체질 중에 어떤 체질인지 알아보기 위해 한의원을 찾았다. 서동주는 "난임인 경우에 자신의 체질을 알고 식단을 하면 임신에 도움이 된다고 한다"면서 "사실 지금 우울한 상태다. 며칠 전에 안좋은 소식이 있었다. 원장님께서 통배 두개를 모으면 이식하자고 하셨는데 아직 한개도 못 모았다. 근데 이틀전에 5일 배아는 성공했는데 PGT 통과를 못했다. 그 소식을 듣고 엄청 울고 슬퍼하고, 시어머니한테 전화해서 질질 짰다"고 털어놨다.


시어머니에게 위로를 받았다는 서동주는 "우리 엄마한테 전화하면 '하지마! 애 낳아서 뭐해 하지마!'라고 할거다. 하지만 어머님한테 전화를 하면 '아니다~ 너가 우선이다'라면서 위로해주신다. 심지어 같이 울어주시기까지 한다. 아까도 통화하는데 어머님이 우시더라. 마음이 너무 안 좋았다"고 고백했다.

이어 서동주는 8체질 검사 결과, 금양 체질로 하체를 단련하여 밸런스를 맞추라는 조언을 들었다.

한편 서동주는 코미디언 고(故) 서세원과 모델 출신 방송인 서정희의 딸로, 미국에서 변호사로 활동했으며 한국에서 방송 활동도 병행 중이다. 지난 6월 4세 연하와 재혼했다.

