송일국, 사춘기 온 삼둥이 걱정 "비교 스트레스 커 학교 반도 따로" (…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '각집부부' 송일국이 삼둥이의 사춘기에 한숨을 내쉬었다.
송일국은 "원래 학교도 따로 보내라 한다. 웬만하면 비교가 되니까. 근데 그럴 수는 없으니까 학교에다가 반은 다르게 해달라고 부탁한다"고 말했고 김진수는 "그게 스트레스겠다. 비교당하니까"라고 공감했다.
아들 셋을 키우는 김정민 역시 "운동하니까 스포트라이트를 받는 애가 다른 거 아니냐. 그래서 애들 칭찬을 잘 안 한다. 난 부족하다고 생각하는 아이는 상처받을까 봐. 셋이 같이 있을 때는 잘 안 한다. 같이 식사하고 있으면 개인톡으로 칭찬한다"며 "아이들이 여러 명이 있는 상태에서는 누구 하나 잘했다고 걔를 집중적으로 칭찬하면 다른 아이가 자존감이 떨어질 수 있다더라"라고 말했다. 이에 송일국은 "배우고 간다. 저는 그렇게까지 생각 못했다"고 김정민의 교육법에 감탄했다.
얘기를 하면서도 홀로 폭풍 먹방을 펼친 송일국. 송일국은 "갈비만두 사면 한 20인분 산다. 혼자 가면서 차 안에서 10인분 먹고 집 가서 3인분 더 먹고 애들 준다"고 놀라운 먹성을 드러냈다.
이를 닮아 삼둥이도 잘 먹는다고. 저랑 만세는 똑같다. 맛있는 게 있으면 먼저 먹는다. 정신 못 차리고 먹고 민국이는 딱 엄마다. 아끼고 아꼈다가 마지막에 음미하면서 먹는 스타일"이라 밝혔다.
각집 생활의 장점에 대해 김정민은 "청소 매일 해야 할 걸 2~3일에 한 번 해도 된다"면서도 "혼자 있어서 외로움 때문에 혼자 대화를 많이 한다"고 밝혔다. 반면 송일국은 "장점은 없는 거 같다. 보고 싶다. 애 교육할 때는 빈자리가 크다. 아내 없이 혼자 하기 힘들다"고 토로했다.
