'팬들이 포기했다' KIA 가장 무서운 현실 마주했다…역사적 시즌, 광주…

[광주=스포츠조선 김민경 기자] 프로스포츠의 원동력은 팬이다. KBO는 올해 역대 최다 관중을 동원해 축제 분위기인데, KIA 타이거즈의 홈관중은 날로 줄어들고 있다. 마지노선과 같았던 1만명 선도 무너졌다.
KIA는 올해 홈에서 60경기를 치렀는데, 관중 1만 명일 넘기지 못한 사례는 최근 2경기뿐이었다. 결국 성적이 관중 수에 큰 영향을 줬다고 볼 수밖에 없다. 다수의 팬들이 KIA의 가을 야구를 포기한 결과로 해석하는 게 지금은 가장 타당하다. 아주 뼈아프지만, 받아들여야 할 현실이다.
KIA가 통합우승을 차지한 지난해는 관중 125만9249명을 동원해 리그 4위였다. 평균 관중은 1만7250명이었다. 잠실야구장(2만3750석)을 홈구장으로 쓰는 LG 트윈스와 두산 베어스, 대구삼성라이온즈파크(2만4000석)를 쓰는 삼성이 지난해 톱3였다. 경기장 규모를 고려하면 광주 팬심이 얼마나 대단했는지 알 수 있는 대목이다.
그런데 1년 사이 KIA 평균 관중이 1000명 가까이 줄었다. 지난해 대비 평균 관중 수가 줄어든 구단은 KIA가 유일하다.
하물며 압도적 리그 최하위 키움(1만1073명→1만2149명)과 시즌 초반 관중 사망 사고 여파로 홈구장을 쓰지 못해 관중 동원에 애를 먹었던 NC(1만261명→1만427명)도 아주 작은 폭의 평균 관중 증가세를 보였는데 KIA만 그러지 못했다.
광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com